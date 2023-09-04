Викриття співробітників столичних ВЛК та військкомату: з'явилися деталі "схеми"
У Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату, які займалися переправленням ухилянтів за кордон. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
В чому підозрюють цих осіб
"Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань і незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)", — зазначають у повідомленні.
За інформацією слідчих, зловмисники створили "схему" незаконного переправлення військовозобов'язаних до інших країн.
"Схема" для ухилянтів
Працівники столичних медзакладів робили фейкові медичні документи щодо перебування чоловіка впродовж останніх років на довготривалому лікуванні.
Своєю чергою посадовці київських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надавали відповідне "підтвердження" вигаданого діагнозу щодо непридатності до військової служби висновком військово-лікарської комісії.
"В подальшому вони оформляли документи, що дозволяють ухилянтам виїхати за кордон. Осіб, які отримували такі незаконні послуги, інструктували щодо поведінки під час перетину державного кордону України. Розмір грошової винагороди за ухилення від мобілізації складав 11 тисяч доларів США, які потім розподілялись між усіма учасниками схеми. Для передачі коштів вони використовували посередника", — йдеться у повідомленні.
Нині трьох учасників "схеми" правоохоронці затримали. Їм обрали запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.
Нагадаємо, прокурори розкрили схему, пов’язану з незаконною переправою військовозобов’язаних за кордон. В рамках цієї справи було затримано співробітника військово-лікарської комісії в Одесі, а також двох його спільників.