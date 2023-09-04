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Викриття співробітників столичних ВЛК та військкомату: з'явилися деталі "схеми"

4 вересня 2023 14:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Викриття співробітників столичних ВЛК та військкомату: з'явилися деталі "схеми"
Викриття посадовців у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві викрили посадовців ВЛК та військкомату, які займалися переправленням ухилянтів за кордон. Наразі трьом особам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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"Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань і незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України)", — зазначають у повідомленні.

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Викриття посадовців у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора

За інформацією слідчих, зловмисники створили "схему" незаконного переправлення військовозобов'язаних до інших країн.

"Схема" для ухилянтів

Працівники столичних медзакладів робили фейкові медичні документи щодо перебування чоловіка впродовж останніх років на довготривалому лікуванні.

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Викриття посадовців у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора

Своєю чергою посадовці київських Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки надавали відповідне "підтвердження" вигаданого діагнозу щодо непридатності до військової служби висновком військово-лікарської комісії.

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Викриття посадовців у Києві. Фото: Офіс Генерального прокурора

"В подальшому вони оформляли документи, що дозволяють ухилянтам виїхати за кордон. Осіб, які отримували такі незаконні послуги, інструктували щодо поведінки під час перетину державного кордону України. Розмір грошової винагороди за ухилення від мобілізації складав 11 тисяч доларів США, які потім розподілялись між усіма учасниками схеми. Для передачі коштів вони використовували посередника", — йдеться у повідомленні.

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Кошти, які вилучили у підозрюваних. Фото: Офіс Генерального прокурора

Нині трьох учасників "схеми" правоохоронці затримали. Їм обрали запобіжний захід — тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, прокурори розкрили схему, пов’язану з незаконною переправою військовозобов’язаних за кордон. В рамках цієї справи було затримано співробітника військово-лікарської комісії в Одесі, а також двох його спільників. 

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