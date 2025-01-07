Чиновники КГГА требовали деньги со столичного перевозчика

Задержание чиновника КГГА. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Чиновники Киевской городской государственной администрации требовали у столичного перевозчика по 40 тысяч гривен еженедельно за право возить пассажиров. Против них в суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, 7 января.

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Правоохранители выяснили, что в течение 2024 года заместитель начальника Департамента в одностороннем порядке инициировал расторжение договора об осуществлении пассажирских перевозок на одном из городских автобусных маршрутов. После этого предпринимателю предлагали через посредника искать "компромисс".

В качестве "компромисса" чиновники КГГА требовали еженедельно платить им по 40 тысяч гривен. То есть тариф за каждый автобус за будний день составлял 800 гривен, за выходной — 600. Таким образом, чиновники незаконно получили взяток на общую сумму 280 тысяч гривен.

Деньги, которые нашли у чиновников. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Во время досудебного расследования заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА пытался через суд обжаловать сообщение о подозрении, впрочем Киевский апелляционный признал подозрение законным и обоснованным. Двое других фигурантов также безрезультатно оспаривали в суде сообщение о подозрении", — говорится в сообщении.

Так, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, директора Коммунальной службы перевозок КГГА и руководителя транспортного предприятия, который выступал в качестве посредника при получении денег должностными лицами от перевозчика.

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