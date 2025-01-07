Посадовці КМДА вимагали гроші зі столичного перевізника

Затримання чиновника КМДА. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Посадовці Київської міської державної адміністрації вимагали у столичного перевізника по 40 тисяч гривень щотижня за право возити пасажирів. Проти них до суду скерували обвинувальний акт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 7 січня.

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Правоохоронці з'ясували, що упродовж 2024 року заступник начальника Департаменту в односторонньому порядку ініціював розірвання договору про здійснення пасажирських перевезень на одному з міських автобусних маршрутів. Після цього підприємцю пропонували через посередника шукати "компроміс".

У якості "компромісу" посадовці КМДА вимагали щотижня платити їм по 40 тисяч гривень. Тобто тариф за кожен автобус за будній день становив 800 гривень, за вихідний — 600. Таким чином, посадовці незаконно отримали хабарів на загальну суму 280 тисяч гривень.

Гроші, які знайшли у посадовців. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Під час досудового розслідування заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА намагався через суд оскаржити повідомлення про підозру, втім Київський апеляційний визнав підозру законною та обґрунтованою. Двоє інших фігурантів також безрезультатно оскаржували у суді повідомлення про підозру", — йдеться у повідомленні.

Так, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо заступника начальника Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, директора Комунальної служби перевезень КМДА та керівника транспортного підприємства, який виступав як посередник під час одержання грошей посадовцями від перевізника.

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