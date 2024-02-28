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Требовала взятку — в Киеве задержали чиновника Укрнафты

28 февраля 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Требовала взятку — в Киеве задержали чиновника Укрнафты
Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Правоохранители в понедельник, 26 февраля, задержали в Киеве чиновника Укрнафты, который требовал взятку в размере 160 тысяч гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 28 февраля.

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Правоохранители рассказали, что за 160 тысяч гривен "вознаграждения" чиновник обещал помочь передать в пользование земельные участки в Полтавской области.

Фигуранта задержали "на горячем" при получении очередного транша в размере 80 гривен. Ранее он получил ту же сумму, часть из них изъяли правоохранители по результатам обысков.

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Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция
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Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция

"Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в полиции.

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Скриншот сообщения полиции Киева в Telegram

Напомним, недавно в Николаевской области задержали чиновника Укртрансбезопасности, который наладил преступную схему и принимал взятки с предпринимателей. Он ежемесячно требовал от 500 до 5 тысяч гривен с перевозчика за то, что не будет препятствовать им перевозить товары в области.

Кроме того, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, подозреваемого в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.

Киев
коррупция
взятка
полиция
Укрнафта

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