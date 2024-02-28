Требовала взятку — в Киеве задержали чиновника Укрнафты

Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция

Правоохранители в понедельник, 26 февраля, задержали в Киеве чиновника Укрнафты, который требовал взятку в размере 160 тысяч гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в среду, 28 февраля.

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Правоохранители рассказали, что за 160 тысяч гривен "вознаграждения" чиновник обещал помочь передать в пользование земельные участки в Полтавской области.

Фигуранта задержали "на горячем" при получении очередного транша в размере 80 гривен. Ранее он получил ту же сумму, часть из них изъяли правоохранители по результатам обысков.

Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция

Задержание чиновника Укрнафты в Киеве. Фото: Нацполиция

"Сейчас фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в полиции.

Скриншот сообщения полиции Киева в Telegram

Напомним, недавно в Николаевской области задержали чиновника Укртрансбезопасности, который наладил преступную схему и принимал взятки с предпринимателей. Он ежемесячно требовал от 500 до 5 тысяч гривен с перевозчика за то, что не будет препятствовать им перевозить товары в области.

Кроме того, в Одессе задержали врача медицинского учреждения, подозреваемого в получении взятки. Женщина за дополнительную плату продлевала срок инвалидности, влияя на МСЭК.