Вимагав хабар — у Києві затримали посадовця Укрнафти

Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція

Правоохоронці у понеділок, 26 лютого, затримали у Києві посадовця Укрнафти, який вимагав хабар у розмірі 160 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 28 лютого.

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Правоохоронці розповіли, що за 160 тисяч гривень "винагороди" посадовець обіцяв допомогти передати в користування земельні ділянки в Полтавській області.

Фігуранта затримали "на гарячому" під час отримання чергового траншу у розмірі 80 гривень. Раніше він отримав таку ж суму, частину з них вилучили правоохоронці за результатами обшуків.

Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція

Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція

"Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — повідомили в поліції.

Скриншот допису поліції Києва в Telegram

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області затримали посадовця Укртрансбезпеки, який налагодив злочинну схему та брав хабарі з підприємців. Він щомісяця вимагав від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за те, що не буде перешкоджати їм перевозити товари в області.

Крім того, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК.