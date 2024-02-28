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Вимагав хабар — у Києві затримали посадовця Укрнафти

28 лютого 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вимагав хабар — у Києві затримали посадовця Укрнафти
Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Правоохоронці у понеділок, 26 лютого, затримали у Києві посадовця Укрнафти, який вимагав хабар у розмірі 160 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у середу, 28 лютого. 

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Правоохоронці розповіли, що за 160 тисяч гривень "винагороди" посадовець обіцяв допомогти передати в користування земельні ділянки в Полтавській області.

Фігуранта затримали "на гарячому" під час отримання чергового траншу у розмірі 80 гривень. Раніше він отримав таку ж суму, частину з них вилучили правоохоронці за результатами обшуків.

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Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція
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Затримання посадовця Укрнафти у Києві. Фото: Нацполіція

"Наразі фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", — повідомили в поліції. 

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Скриншот допису поліції Києва в Telegram

Нагадаємо, нещодавно у Миколаївській області затримали посадовця Укртрансбезпеки, який налагодив злочинну схему та брав хабарі з підприємців. Він щомісяця вимагав від 500 гривень до 5 тисяч гривень з перевізника за те, що не буде перешкоджати їм перевозити товари в області.

Крім того, в Одесі затримали лікарку медичного закладу, яку підозрюють в отриманні хабаря. Жінка за додаткову плату продовжувала строк інвалідності, впливаючи на МСЕК. 

Київ
корупція
хабар
поліція
Укрнафта

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