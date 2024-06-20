Графики отключения света в Киеве 21 июня

Отключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света в Киеве
В пятницу, 21 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. В Киеве и области плановые отключения электроэнергии будут проходить с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
Отключение света В Киеве 21 июня
Причиной столь длительных отключений являются последствия атак российских войск на энергетические объекты. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 будут действовать более серьезные ограничения. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.
Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.
Ранее мы писали, что в четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.
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