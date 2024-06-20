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Отключений будет больше — как завтра будут действовать графики отключения света в Киеве

20 июня 2024 23:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 21 июня
Мужчина читает книгу при свечах. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В пятницу, 21 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. В Киеве и области плановые отключения электроэнергии будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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Причиной столь длительных отключений являются последствия атак российских войск на энергетические объекты. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 будут действовать более серьезные ограничения. Ограничения повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 21 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 21 июня. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго рассказали, как ночные обстрелы повлияли на отключение света. Из-за атаки на объекты украинской энергетики отключений будет больше.

Ранее мы писали, что в четверг, 20 июня, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Ставки поставил задачу правительству сделать альтернативные источники энергии более доступными для украинцев.

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