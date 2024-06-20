Графіки відключення світла в Києві 21 червня

Чоловік читає книжку при свічках. Фото: Freepik

У п'ятницю, 21 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Києві та області планові відключення електроенергії відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Причиною таких тривалих відключень є наслідки атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 будуть діяти більш суворі обмеження. Обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 21 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень буде більше.

Раніше ми писали, що у четвер, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.