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Вимкнень буде більше — як завтра діятимуть графіки відключення світла у Києві

20 червня 2024 23:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 21 червня
Чоловік читає книжку при свічках. Фото: Freepik
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 21 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. У Києві та області планові відключення електроенергії відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

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Причиною таких тривалих відключень є наслідки атак російських військ на енергетичні об'єкти. З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 будуть діяти більш суворі обмеження. Обмеження вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 21 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 21 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго розповіли, як нічні обстріли вплинули на відключення світла. Через атаку на об'єкти української енергетики відключень буде більше. 

Раніше ми писали, що у четвер, 20 червня, Президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки поставив завдання уряду зробити альтернативні джерела енергії доступнішими для українців.

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