Графики отключения света в Киеве 8 июля

Отключение света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 8 июля, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключение света в Киеве 8 июля

Длительные отключения связаны с высоким уровнем энергопотребления из-за жары.

С 00:00 до 14:00 будут действовать две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 будут действовать четыре очереди отключений одновременно, а в течение остальных часов будут действовать три очереди.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Также госрегулятор опроверг новый фейк об отключениях электроэнергии о введении якобы "зональных" ограничений света.