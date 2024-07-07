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Вимкнень буде більше — як завтра діятимуть графіки відключення світла у Києві

7 липня 2024 23:42
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 8 липня
Відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 8 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Києві 8 липня

Тривалі відключення пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку. 

З 00:00 до 14:00 діятимуть дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 діятимуть чотири черги відключень одночасно, а протягом інших годин будуть діяти три черги.

Допис Укренерго. Фото: скриншот
Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також держрегулятор спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.

Київ електроенергія Україна Київська область сфера енергетики електропостачання Укренерго обленерго енергетика відключення світла світло

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