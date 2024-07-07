Графіки відключення світла в Києві 8 липня

Відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 8 липня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Читайте також:

Відключення світла в Києві 8 липня

Тривалі відключення пов'язані з високим рівнем енергоспоживання через спеку.

З 00:00 до 14:00 діятимуть дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 діятимуть чотири черги відключень одночасно, а протягом інших годин будуть діяти три черги.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

Також держрегулятор спростував новий фейк стосовно відключень електроенергії про запровадження нібито "зональних" обмежень світла.