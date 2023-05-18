День вышиванки в Украине: как выглядят киевляне

Вышитый Крещатик: фото нарядных киевлян в День вышиванки
В Украине в этом году День вышиванки отмечают 18 мая. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев, которые хотят показать миру — нация живет.
Как выглядят наряженные киевляне — в фоторепортаже Новини.LIVE из центра столицы.
Вышиванка считается национальной одеждой украинцев. Ее редко одевают в повседневной жизни, другое дело — государственные праздники, свадьбы. И особенным днем для такого наряда является тематический праздник. Поэтому сегодня, в День вышиванки, в национальные сорочки и платья оделся почти каждый украинец.
В центре столицы целая цветовая палитра. Не только красными и черными нитями, как писал выдающийся Дмитрий Павлычко, а во все цвета радуги нарядились киевляне.