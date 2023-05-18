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Вышитый Крещатик: фото нарядных киевлян в День вышиванки

18 мая 2023 15:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День вышиванки в Украине: как выглядят киевляне
Супруги в вышиванках. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине в этом году День вышиванки отмечают 18 мая. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев, которые хотят показать миру — нация живет.

Как выглядят наряженные киевляне — в фоторепортаже Новини.LIVE из центра столицы.

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Вышиванка считается национальной одеждой украинцев. Ее редко одевают в повседневной жизни, другое дело — государственные праздники, свадьбы. И особенным днем для такого наряда является тематический праздник. Поэтому сегодня, в День вышиванки, в национальные сорочки и платья оделся почти каждый украинец.

День вышиванки
Женщины в вышиванках на Крещатике. Фото: Новини.LIVE
Площадь Независимости
Майдан Независимости. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Национальная украинская одежда. Фото: Новини.LIVE
Крещатик
Украинцы отмечают День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

В центре столицы целая цветовая палитра. Не только красными и черными нитями, как писал выдающийся Дмитрий Павлычко, а во все цвета радуги нарядились киевляне.

вышиванка
Киевляне в вышиванках под КГГА. Фото: Новини.LIVE
Вышиванка
Прохожие в вышиванках. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
День вышиванки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Крещатик
Киевляне нарядились в вышиванки. Фото: Новини.LIVE
день вишиванки
Прохожие в вышиванках под каштанами. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Фотосессия на Крещатике. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Прохожие в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

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