День вышиванки в Украине: как выглядят киевляне

Супруги в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

В Украине в этом году День вышиванки отмечают 18 мая. Этот праздник создан для сохранения украинских традиций и в условиях войны имеет дополнительный смысл для украинцев, которые хотят показать миру — нация живет.

Как выглядят наряженные киевляне — в фоторепортаже Новини.LIVE из центра столицы.

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Вышиванка считается национальной одеждой украинцев. Ее редко одевают в повседневной жизни, другое дело — государственные праздники, свадьбы. И особенным днем для такого наряда является тематический праздник. Поэтому сегодня, в День вышиванки, в национальные сорочки и платья оделся почти каждый украинец.

Женщины в вышиванках на Крещатике. Фото: Новини.LIVE

Майдан Независимости. Фото: Новини.LIVE

Национальная украинская одежда. Фото: Новини.LIVE

Украинцы отмечают День вышиванки. Фото: Новини.LIVE

В центре столицы целая цветовая палитра. Не только красными и черными нитями, как писал выдающийся Дмитрий Павлычко, а во все цвета радуги нарядились киевляне.

Киевляне в вышиванках под КГГА. Фото: Новини.LIVE

Прохожие в вышиванках. Фото: Новини.LIVE

День вышиванки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевляне нарядились в вышиванки. Фото: Новини.LIVE

Прохожие в вышиванках под каштанами. Фото: Новини.LIVE

Фотосессия на Крещатике. Фото: Новини.LIVE