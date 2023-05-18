День вишиванки в Україні: як виглядають кияни

Вишитий Хрещатик: фото вбраних киян у День вишиванки
В Україні цьогоріч День вишиванки відзначають 18 травня. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців, які хочуть показати світу — нація живе.
Як вигляд мають вбрані кияни — в фоторепортажі Новини.LIVE з центру столиці.
Вишиванка вважається національним одягом українців. Її рідко одягають у буденному житті, інша справа — державні свята, весілля. І особливим днем для такого вбрання є тематичне свято. Тому сьогодні, в День вишиванки, в національні сорочки та сукні одягнувся чи не кожен українець.
В центрі столиці ціла палітра кольорів. Не лише червоними і чорними нитками, як писав видатний Дмитро Павличко, а в усі кольори веселки вбралися кияни.