День вишиванки в Україні: як виглядають кияни

Подружжя у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

В Україні цьогоріч День вишиванки відзначають 18 травня. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців, які хочуть показати світу — нація живе.

Як вигляд мають вбрані кияни — в фоторепортажі Новини.LIVE з центру столиці.

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Вишиванка вважається національним одягом українців. Її рідко одягають у буденному житті, інша справа — державні свята, весілля. І особливим днем для такого вбрання є тематичне свято. Тому сьогодні, в День вишиванки, в національні сорочки та сукні одягнувся чи не кожен українець.

Жінки у вишиванках на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE

Майдан Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Національний український одяг. Фото: Новини.LIVE

Українці відзначають День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

В центрі столиці ціла палітра кольорів. Не лише червоними і чорними нитками, як писав видатний Дмитро Павличко, а в усі кольори веселки вбралися кияни.

Кияни у вишиванках під КМДА. Фото: Новини.LIVE

Перехожі у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

День вишиванки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Кияни вбралися у вишиванки. Фото: Новини.LIVE

Фотосесія на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE

Перехожі у вишиванках під каштанами. Фото: Новини.LIVE