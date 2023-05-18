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Вишитий Хрещатик: фото вбраних киян у День вишиванки

18 травня 2023 15:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День вишиванки в Україні: як виглядають кияни
Подружжя у вишиванках. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні цьогоріч День вишиванки відзначають 18 травня. Це свято створене для збереження українських традицій і в умовах війни має додатковий сенс для українців, які хочуть показати світу — нація живе. 

Як вигляд мають вбрані кияни — в фоторепортажі Новини.LIVE з центру столиці. 

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Вишиванка вважається національним одягом українців. Її рідко одягають у буденному житті, інша справа — державні свята, весілля. І особливим днем для такого вбрання є тематичне свято. Тому сьогодні, в День вишиванки, в національні сорочки та сукні одягнувся чи не кожен українець. 

День вышиванки
Жінки у вишиванках на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE
Майдан Независимости
Майдан Незалежності. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Національний український одяг. Фото: Новини.LIVE
Хрещатик
Українці відзначають День вишиванки. Фото: Новини.LIVE

В центрі столиці ціла палітра кольорів. Не лише червоними і чорними нитками, як писав видатний Дмитро Павличко, а в усі кольори веселки вбралися кияни.

вышиванка
Кияни у вишиванках під КМДА. Фото: Новини.LIVE
Вышиванка
Перехожі у вишиванках. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
День вишиванки у Києві. Фото: Новини.LIVE
Хрещатик
Кияни вбралися у вишиванки. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Фотосесія на Хрещатику. Фото: Новини.LIVE
день вишиванки
Перехожі у вишиванках під каштанами. Фото: Новини.LIVE
День вышиванки
Перехожі у вишиванках. Фото: Новини.LIVE

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