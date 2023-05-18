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Вышиванки для младенцев: в Киеве новорожденные получили свои первые сорочки

18 мая 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вышиванка в подарок: в роддоме в Киеве раздавали рубашки младенцам
Новорожденным в Киеве подарили вышиванки. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине 18 мая отмечают День вышиванки — праздник, созданный для сохранения украинских традиций. В этот день свои первые сорочки получили новорожденные украинцы в Киевском областном перинатальном центре. На месте побывала и команда Новини.LIVE.

Ценность украинской сорочки

Пожалуй, не найдется украинца, у которого нет вышиванки. Это объединяющая одежда, хотя символы на ней разные в зависимости от региона. В Киеве в этом году вышиванка стала особенной для нескольких десятков малышей, получивших свои первые традиционные сорочки. Такие подарки раздавали роженицам в Киевском областном перинатальном центре.

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Оксана родом из Барышевки на Киевщине. Ее сыну Елизару несколько дней, и он родился настоящим козаком весом 4 400 кг и ростом 60 см. И среди первых вещей маленького украинца — вышиванка.

"У нас в семье бабушка занимается вышивкой. Очень много одежды, картин, салфеток. И все ручной работы. Моя бабушка уже занята вышивкой и для Елизара икону вышила, первую распашонку. В нашей семье внуков много, у каждого есть своя сорочка или платье", — рассказала для Новини.LIVE женщина.

Младенец
Мама с сыном. Фото: Новини.LIVE
Роженица
Роженица Оксана. Фото: Новини.LIVE

Подаренную в родильном доме вышиванку на сына она наденет в день выписки. Уверена, что это отличный символ.

"Вообще я считаю, что это семейный символ. Это вещь, которая должна передаваться от поколения к поколению. Это память о наших предках. Я считаю, что это оберег для нашего народа", — добавила женщина.

вишиванка
Вышиванка в подарок ребенку. Фото: Новини.LIVE
вишиванка
Вышиванка в подарок ребенку. Фото: Новини.LIVE

Вышиванка как оберег

Обычно мамы верят в приметы и символы, а врачи — в науку. Но война изменила каждого. В этом центре радовались, что первой на свет в 2023 году появилась девочка — мол, это к миру. Верят и в силу вышитой сорочки.

Врач
Пресс-брифинг врача Натальи Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"Надеюсь, что наша вышиванка не только слова о символе нации, а действительно символ, который нас оберегает от войны и зла и приведет к победе. Сколько бы войн ни было в мире, рождение всегда продолжалось. Мы сейчас уверены в своих силах. У нас есть вера, есть цель, мы четко понимаем, что победа за нами", — рассказала врач акушер-гинеколог Наталья Гейнц.

 

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