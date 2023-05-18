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Вишиванки для немовлят: у Києві новонароджені отримали свої перші сорочки

18 травня 2023 08:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вишиванка у подарунок: у пологовому у Києві роздавали сорочки немовлятам
Новонародженим у Києві подарували вишиванки. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні 18 травня відзначають день вишиванки — свято, яке створене задля збереження українських традицій. В цей день свої перші сорочки отримали новонароджені українці в Київському обласному перинатальному центрі. На місці побувала і команда Новини.LIVE.

Цінність української сорочки

Мабуть, не знайдеться українця, в якого немає вишиванки. Це одяг, що об'єднує, хоч символи на ньому різні залежно від регіону. У Києві цьогоріч вишиванка стала особливою для кількох десятків малюків, які отримали свої перші традиційні сорочки. Такі подарунки роздавали породіллям в Київському обласному перинатальному центрі.

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Пані Оксана родом з Баришівки на Київщині. Її сину Єлізару кілька днів, і він народився справжнім козаком з вагою 4 400 кг та зростом 60 см. І серед перших речей маленького українця — вишиванка. 

"У нас в родині бабуся займається вишивкою. Дуже багато одягу, картин, серветок. І все ручної роботи. Моя бабуся вже зайнята вишивкою і для Єлізара ікону вишила, першу сорочечку. В нашій родині внуків багато, у кожного є своя сорочка або сукня", — розповіла для Новини.LIVE жінка. 

Младенец
Мама з сином. Фото: Новини.LIVE
Роженица
Породілля Оксана. Фото: Новини.LIVE

Подаровану у пологовому вишиванку на сина вона одягне в день виписки. Впевнена, що це хороший символ. 

"Взагалі я вважаю, що це родинний символ. Це річ, яка має передаватися від покоління до покоління. Це пам'ятка про наших предків. Я вважаю, що це оберіг для нашого народу", — додала жінка. 

вишиванка
Вишиванка у подарунок дитині. Фото: Новини.LIVE
вишиванка
Вишиванка у подарунок дитині. Фото: Новини.LIVE

Вишиванка, як оберіг 

Зазвичай мами вірять у прикмети та символи, а лікарі — у науку. Та війна змінила кожного. У цьому центрі раділи, що першою на світ у 2023 році з'явилася дівчинка — мовляв, це до миру. Вірять і в силу вишитої сорочки. 

Врач
Пресбрифінг лікарки Наталії Гейнц. Фото: Новини.LIVE

"Сподіваюся, що наша вишиванка не лише слова про символ нації, а справді символ, який нас оберігає від війни та зла і приведе до перемоги. Скільки б воїн не було в світі, народження завжди продовжувалося. Ми зараз впевнені в своїх силах. У нас є віра, є ціль, ми чітко розуміємо, що перемога за нами", — розповіла лікарка акушер-гінеколог Наталія  Гейнц. 

 

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