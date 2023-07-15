Выставка знаменитой художницы Марии Примаченко: сколько стоит билет и где посетить

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Художница Мария Примаченко — популярная и известная фигура. Она ассоциируется с украинской культурой, а ее творчество оказало сильное влияние на украинское искусство. Выставка "Мария рисует. 100 произведений Примаченко" открылась на первом этаже Национального центра "Украинский Дом".

Об этом сообщает столичное издание "ТыКиев".

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Выставка "Мария рисует. 100 произведений Примаченко"

На выставке в большинстве своем показаны образцы позднего периода творчества художницы. Это картины 1980-1990 годов, хотя есть несколько произведений из двух предыдущих десятилетий.

"Большинство впервые представляют в целом. Акцент сделали на работах, посвященных Второй мировой войне, Чернобыльской катастрофе и ядерной угрозе", — пишет издание.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Примаченко рисовала не только яркие цветы и фантастических животных и птичек, она еще и еще работала с серьезными, болезненными темами, которые до сих пор актуальны.

Почему такое название?

Прогуливаясь по выставке, посетители смогут понять для себя, кто такая Мария, что, как и почему она рисует.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

"Название именно такое, потому что рисование стало для Примаченко ответом на вызовы жизни. При всех обстоятельствах оно продолжало творить. Кроме того, название является продолжением наименований произведений. Таких, как "Зверь гуляет", "Тигр смеется". Потому что персонажи художницы всегда чем-то заняты, что-то делают", — говорит автор текста.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Особенность работ художницы

Чтобы понять, как Примаченко работает с проблемными темами, нужно обращать внимание на подписи к произведениям. Там простые и понятные месседжи.

"Мы привыкли считать ее наивной художницей. Но она использовала много приемов современного искусства. Например, подписи абсолютно в духе концептуализма. В этих текстах много ее личности", — говорится в сообщении.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Почти все работы выставки — это гуашь. Картины, нарисованные карандашом и акрилом также присутствуют.

Арт-психология Марии Примаченко

При создании образов фантастических животных Примаченко зашифровывала человеческие изъяны, к которым была не очень лояльной.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

"Это этакая арт-психология. Если в образе смешного и не очень страшного зверя нарисуешь какую-то отрицательную черту, то она потеряет свою силу. Также есть мнение, что за некоторыми образами скрыты определенные культурные или политические деятели, и это была попытка автора иронизировать над ними", — говорится в материале.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Сколько стоит билет

Отмечается, что в рамках выставки запланированы разные активности. Например, на выходных будут проводить кураторские экскурсии, а по воскресеньям будет работать творческая мастерская для детей.

Выставка художницы Марии Примаченко в Киеве. Фото: Илья Прокопенко

Также в заведении есть сувенирный магазин, где можно приобрести мерч с образами Марии Примаченко.

Где? Ул. Крещатик, 2. Национальный центр "Украинский Дом".

Когда? До 27 августа, 11:00–19:00.

Сколько? 50–100 грн.

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