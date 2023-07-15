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Виставка знаменитої художниці Марії Примаченко: скільки коштує квиток і де відвідати

15 липня 2023 08:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Виставка знаменитої художниці Марії Примаченко: скільки коштує квиток і де відвідати
Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".

Про це повідомляє столичне видання "ТиКиїв".

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Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко"

На виставці здебільшого показані зразки пізнього періоду творчості художниці. Це картини 1980-1990 років, хоча також є кілька творів із двох попередніх десятиліть.

"Більшість уперше представляють на загал. Акцент зробили на роботах, присвячених Другій світовій війні, Чорнобильській катастрофі та ядерній загрозі", — пише видання.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

Примаченко малювала не тільки яскраві квіти та фантастичних тварин і пташок, вона ще й ще й працювала із серйозними, болісними темами, які й досі актуальні.

Чому така назва?

Прогулюючись виставкою, відвідувачі зможуть зрозуміти для себе, хто така Марія, що, як і чому вона малює.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

"Назва саме така, тому що малювання стало для Примаченко відповіддю на виклики життя. Попри всі обставини вона продовжувала творити. Крім того, назва є продовженням найменувань творів. Таких, як "Звір гуляє", "Тигр сміється". Бо персонажі художниці завжди чимось зайняті, щось роблять", — каже автор тексту.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

Особливість робіт художниці

Для того щоб зрозуміти, як Примаченко працює з проблемними темами, потрібно звертати увагу на підписи до творів. Там прості та зрозумілі меседжі.

"Ми звикли вважати її наївною художницею. Але вона використовувала багато прийомів сучасного мистецтва. Наприклад, підписи — абсолютно в дусі концептуалізму. У цих текстах — багато її особистості", — йдеться в повідомленні.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

Майже всі роботи виставки — це гуаш. Картини, намальовані олівцем та акрилом, також присутні.

Артпсихологія Марії Примаченко

Під час створення образів фантастичних тварин Примаченко зашифровувала людські вади, до яких була не сильно приязною.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

"Це така собі артпсихологія. Якщо в образі смішного і не дуже страшного звіра намалюєш якусь негативну рису, то вона втратить свою силу. Також є думка, що за деякими образами приховані певні культурні або політичні діячі, й це була спроба авторки іронізувати з них", — йдеться в матеріалі.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

Скільки коштує квиток

Зазначається, що в межах виставки заплановані різні активності. Наприклад, на вихідних проводитимуть кураторські екскурсії, а щонеділі працюватиме творча майстерня для дітей.

 

Виставка художниці Марії Примаченко в Києві. Фото: Ілля Прокопенко

Також у закладі є сувенірна крамниця, де можна придбати мерч із образами Марії Примаченко.

Де? Вул. Хрещатик, 2. Національний центр "Український Дім". 

Коли? До 27 серпня, 11:00-19:00. 

Скільки? 50-100 грн. 

Нагадаємо, раніше ми писали, якщо не знаєте, як весело та цікаво провести час із сімʼєю, — є чудова порада. На Київщині є неймовірна цитрусова ферма з лимонами (і не тільки) розміром у два великі кулаки.

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