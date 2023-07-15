Виставка знаменитої художниці Марії Примаченко: скільки коштує квиток і де відвідати
Художниця Марія Примаченко — популярна та відома постать. Вона асоціюється з українською культурою, а її творчість мала сильний вплив на українське мистецтво. Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко" відкрилася на першому поверсі Національного центру "Український Дім".
Про це повідомляє столичне видання "ТиКиїв".
Виставка "Марія малює. 100 творів Примаченко"
На виставці здебільшого показані зразки пізнього періоду творчості художниці. Це картини 1980-1990 років, хоча також є кілька творів із двох попередніх десятиліть.
"Більшість уперше представляють на загал. Акцент зробили на роботах, присвячених Другій світовій війні, Чорнобильській катастрофі та ядерній загрозі", — пише видання.
Примаченко малювала не тільки яскраві квіти та фантастичних тварин і пташок, вона ще й ще й працювала із серйозними, болісними темами, які й досі актуальні.
Чому така назва?
Прогулюючись виставкою, відвідувачі зможуть зрозуміти для себе, хто така Марія, що, як і чому вона малює.
"Назва саме така, тому що малювання стало для Примаченко відповіддю на виклики життя. Попри всі обставини вона продовжувала творити. Крім того, назва є продовженням найменувань творів. Таких, як "Звір гуляє", "Тигр сміється". Бо персонажі художниці завжди чимось зайняті, щось роблять", — каже автор тексту.
Особливість робіт художниці
Для того щоб зрозуміти, як Примаченко працює з проблемними темами, потрібно звертати увагу на підписи до творів. Там прості та зрозумілі меседжі.
"Ми звикли вважати її наївною художницею. Але вона використовувала багато прийомів сучасного мистецтва. Наприклад, підписи — абсолютно в дусі концептуалізму. У цих текстах — багато її особистості", — йдеться в повідомленні.
Майже всі роботи виставки — це гуаш. Картини, намальовані олівцем та акрилом, також присутні.
Артпсихологія Марії Примаченко
Під час створення образів фантастичних тварин Примаченко зашифровувала людські вади, до яких була не сильно приязною.
"Це така собі артпсихологія. Якщо в образі смішного і не дуже страшного звіра намалюєш якусь негативну рису, то вона втратить свою силу. Також є думка, що за деякими образами приховані певні культурні або політичні діячі, й це була спроба авторки іронізувати з них", — йдеться в матеріалі.
Скільки коштує квиток
Зазначається, що в межах виставки заплановані різні активності. Наприклад, на вихідних проводитимуть кураторські екскурсії, а щонеділі працюватиме творча майстерня для дітей.
Також у закладі є сувенірна крамниця, де можна придбати мерч із образами Марії Примаченко.
Де? Вул. Хрещатик, 2. Національний центр "Український Дім".
Коли? До 27 серпня, 11:00-19:00.
Скільки? 50-100 грн.
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