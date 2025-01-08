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Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве

8 января 2025 23:24
Катерина Османская - Редактор
Спектакль "Рождественская история" снова покажут в Киеве
Актеры на сцене. Фото: Master Management 360
Катерина Османская - Редактор

В Киеве 10 января состоится дополнительное представление "Рождественская история" от НАОНИ Оркестра и Театра Sherliz, которое покорило сердца зрителей. В декабре состоялась премьера уникального спектакля-концерта "Рождественская история", на сцене Дома кино развернулось действо по мотивам известной рождественской повести Чарльза Диккенса.

После каждого спектакля зрители в финале рукоплескали актерам и музыкантам стоя. Экспериментальное представление, созданное режиссером и продюсером Анной Шерлиз, понравилось и взрослым, и детям. Сюжет "Рождественской истории" известен всему миру: старого скрягу Скруджа в преддверии самого светлого праздника года поочередно посетили призрак его бывшего компаньона Марли, а дальше духи Прошедшего, Настоящего и Будущего Рождества.

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Актеры. Фото: Master Management 360

Общение с ними заставило человека, ненавидящего Рождество и людей, пересмотреть свое отношение к жизни и наполнило сердце Скруджа теплом и любовью ко всему миру.

На самом деле зрителям повезло увидеть оригинальный инновационный спектакль, в котором любимая рождественская классика была представлена ​​в синтезе трех разных искусств — музыки, театра и танца.

За музыку на сцене отвечает оркестр НАОНИ — единственный в мире коллектив, где профессионалы играют на украинских народных инструментах. А за актерскую игру и танцы — актеры киевского Театра Sherliz. Автором идеи и перевода на украинский язык является сам режиссер Анна Шерлиз. Атмосферу Рождества волшебно подпитали юные танцорки ансамбля "Пульс", представшие перед зрителями в образах ангелов и снежинок.

Экспериментальная форма праздничного действа — вещь сложная прежде всего для актеров. Процесс разыгрывания довольно непростой истории Диккенса в условиях, когда каждое твое движение и слово сопровождает живая игра великого оркестра, потребовал от актеров Театра Shеrliz великого мастерства. И они с этим справились, динамично и эмоционально рассказав зрителю классическую историю, известную как символ Рождества во всем мире.

Автор и режиссер проекта рассказывает, что придумала новый формат, в котором звучание оркестра вплетается в ткань спектакля уже несколько лет назад.

"Я очень люблю музыку, театр и танец, поэтому давно хотела соединить все эти вещи в одном формате. А рождественскую историю Чарльза Диккенса для первого спектакля-эксперимента я выбрала потому, что обожаю этого писателя, он  невероятный человек, очень светлый и интересный. Да что там говорить, Диккенс придумал Merry Christmas — это как надо любить людей и Рождество, чтобы такое придумать. И я обожаю эту историю, потому что Диккенс в ней отошел от устойчивого образа Санта Клауса и придумал трех духов Рождества.

Смотрите, какой смысл он заложил: мы видим прошлое, которое не можем изменить, но мы можем изменить настоящее тем самым повлиявшее на будущее. И не это линужно каждому человеку? Понятно, что не все такие, как Скрудж, но если он смог измениться и получил прощение, то не стоим ли мы таких же вещей", — объясняет идею своего инновационного действа Анна Шерлиз.

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Зрители спектакля Фото: Master Management 360

Что касается НАОНИ Оркестра, то этот известный оркестр создал звуковую партитуру "Рождественской истории", подарив музыкальное сопровождение всему действу вплоть до тончайших душевных переживаний главного героя.

Большинство музыкальных номеров — известные украинские музыкальные произведения, среди которых много колядок и щедривок в фирменной оркестровой обработке НАОНИ. Так, один из флешбеков в памяти Скруджа разыгрывается под этно-рок-симфоническую аранжировку щедривки "Ой сивая та і зозуленька", а в финальной сцене, когда Скрудж обещает измениться и начать чтить Рождество, звучит знаменитый "Щедрик". Вот такой получился рождественский инновационный синтез украинской музыки и британской литературы.

Эксперимент, одним словом, но удачный! Да что там говорить, если даже дирижер НАОНИ Олег Кунтый в финале действа становится рассказчиком — именно он рассказывает для зрителя итог истории, очень щемяще, как Скрудж изменился к лучшему и начал чтить Рождество.

Дирижер НАОНИ Оркестра Олег Кунтый рассказал, что ему очень нравится участвовать в этом экспериментальном проекте, потому что, во-первых, он обожает праздновать Рождество еще с детства.

"Некоторые произведения, которые звучат в "Рождественской истории", были написаны и аранжированы мной под влиянием вдохновения, которое я черпал из своих рождественских детских воспоминаний", — говорит Олег Кунтый.

Ну, а во-вторых, по словам дирижера, НАОНИ с радостью принял участие в этом инновационном действе, потому что "Рождественская история" делалась с большим вдохновением и оркестра, и актеров театра.

На протяжении спектакля "Рождественская история" от НАОНИ Оркестра и Театра Sherliz несколько раз зрители были со слезами на глазах.

"После каждого спектакля зрители стоя аплодируют и по несколько раз вызывают артистов на бис. Это спектакль-концерт, которые полностью погружает людей в размышления и атмосферу Рождества. Это одновременно и жизненные уроки от Скруджа, и прекрасные мелодии в исполнении оркестра. После каждого спектакля можно услышать оживленное обсуждение увиденного и эмоциональные вдохновенные разговоры. Так что еще дополнительное представление этого сезона ждет зрителей 10 января, успейте приобрести свои билеты", — поделилась менеджер проекта Яна Прядко.

Театр Sherliz существует в Киеве уже десять лет, в нем работают профессиональные актеры, а в репертуаре много экспериментальных спектаклей для взрослых и детей. Но впервые Театр Sherliz представляет именно семейный спектакль, который был бы интересен всей семье — и детям, и подросткам, и взрослым.

Режиссер-постановщица "Рождественской истории" говорит, что традиция семейного просмотра представлений много времени существует в Великобритании и в Америке, а ее давней мечтой было ввести эту традицию в Украине.

"Все члены семьи могут прийти к нам, и всем будет интересно, я обещаю. Взрослые подумают над историей Диккенса, дети посмотрят сказку, подростки снимут на телефон призрака и духов Рождества. И все вместе с удовольствием послушают музыку в исполнении НАОНИ. Это и есть традиция семейного просмотра. На Бродвее, допустим, для этого есть Мюзикл "Кошки", а у нас экспериментальная "Рождественская история", — говорит Анна Шерлиз.

"На самом деле, когда творческие люди одинаково увлечены какой-то идеей, все делается легко. Процесс сочетания музыки, по сути, усилившей актерскую игру, и ставшей саундтреком к классической истории Диккенса, все это делалось на одном дыхании", — резюмирует Олег Кунтый.

Поэтому зрители еще смогут посмотреть инновационный спектакль-концерт "Рождественская история" от НАОНИ Оркестра и Театра Sherliz 10 января 2025 года в 18:30 в Доме Кино.

Билеты на спектакль можно купить по ссылке:

https://kontramarka.ua/ru/rizdvana-istoria-vid-naoni-orkestra-ta-teatru-sherliz-99580.html

Киев кино театр актеры сценарист

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