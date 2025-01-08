Виставу "Різдвяна історія" знову покажуть у Києві

Актори на сцені. Фото: Master Management 360

У Києві 10 січня відбудеться додаткова вистава "Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz, яка підкорила серця глядачів. У грудні відбулася прем'єра унікальної вистави-концерту "Різдвяна історія", на сцені Будинку кіно розгорнулося дійство за мотивами відомої різдвяної повісті Чарльза Діккенса.

Після кожної вистави глядачі в фіналі аплодували акторам та музикантам стоячи. Експериментальна вистава, створена режисеркою та продюсеркою Анною Шерліз, сподобалась і дорослим, і дітям. Сюжет "Різдвяної історії" відомий всьому світу: старого скнару Скруджа напередодні найсвітлішого свята року по черзі відвідали привид його колишнього компаньйона Марлі, а далі духи Минулого, Теперішнього та Майбутнього Різдва.

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Актори. Фото: Master Management 360

Спілкування з ними змусило людину, яка ненавиділа Різдво та людей, переглянути своє ставлення до життя і наповнило серце Скруджа теплом та любов'ю до всього світу.

Насправді глядачам поталанило побачити оригінальну інноваційну виставу, в якій улюблену різдвяну класику було представлено в синтезі трьох різних мистецтв — музики, театру та танцю.

За музику на сцені відповідає оркестр НАОНІ — єдиний в світі колектив, де професіонали грають на українських народних інструментах. А за акторську гру та танці — актори київського Театру Sherliz. Автором ідеї та перекладу на українську є сама режисерка Анна Шерліз. Атмосферу Різдва чарівно підживили юні танцюристки ансамблю "Пульс", які предстали перед глядачами в образах янголів та сніжинок.

Експериментальна форма святкового дійства - річ складна перш за все для акторів. Процесс розігрування досить непростої історії Діккенса в умовах, коли кожен твій рух та слово супроводжує жива гра великого оркестру, потребував від акторів Театру Shеrliz великої майстерності. І вони з цим впорались, динамічно та емоційну розповівши глядачу класичну історію, відому, як символ Різдва у всьому світі.

Авторка та режисерка проекту розповідає, що придумала новий формат, в якому звучання оркестру вплітається в тканину вистави, вже кілька років тому.

"Я дуже люблю музику, театр і танець, тож давно хотіла поєднати всі ці речі в одному форматі. А різдвяну історію Чарльза Діккенса для першої вистави-експерименту я обрала тому, що обожнюю цього письменника, він — неймовірна людина, надзвичайно світла та цікава. Та що там говорити, Діккенс вигадав Merry Christmas — це як же треба любити людей і Різдво, щоб таке вигадати. І я обожнюю цю історію, тому що Діккенс в ній відійшов від сталого образу Санта Клауса і придумав трьох духів Різдва.

Дивіться який сенс він заклав: ми бачимо минуле, яке не можемо змінити, але ми можемо змінити теперішнє, тим самим вплинувши на майбутнє. І чи не це потрібно кожній людині? Зрозуміло, що не всі такі, як Скрудж, але якщо він зміг змінитися та отримав прощення, то чи не варті ми таких самих речей", — пояснює ідею свого інноваційного дійства Ганна Шерліз.

Глядачі вистави. Фото: Master Management 360

Щодо НАОНІ Оркестра, то цей знаний оркестр створив звукову партитуру "Різдвяної історії", подарувавши музичний супровід всьому дійству аж до найтонших душевних переживаннь головного героя.

Більшість музичних номерів — це відомі українські музичні твори, серед яких багато колядок та щедрівок у фірмовій оркестровій обробці НАОНІ. Так один із флешбеків у пам'яті Скруджа розігрується під етно-рок-симфонічне аранжування щедрівки "Ой сивая та і зозуленька", а, у фінальній сцені, коли Скрудж обіцяє геть змінитися та почати шанувати Різдво, звучить знаменитий "Щедрик". Ось такий вийшов різдвяний інноваційний синтез української музики та британської літератури.

Експеримент, одним словом, але вдалий! Та що там казати, якщо навіть диригент НАОНІ Олег Кунтий у фіналі дійства стає оповідачем — саме він розповідає для глядача підсумок історії, дуже щемливо, як Скрудж змінився на краще та почав шанувати Різдво.

Диригент НАОНІ Оркестра Олег Кунтий розповів, що йому дуже подобається брати участь у цьому експериментально проєкті, тому що, по-перше, він обожнює святкувати Різдво ще з дитинства.

"Деякі твори, які звучать у "Різдвяній історії", були написані та заранжовані мною під впливом натхнення, яке я черпав зі своїх різдвяних дитячих спогадів", — каже Олег Кунтий.

Ну, а по-друге, за словами диригента, НАОНІ з радістю взяв участь в цьому інноваційному дійстві, тому що "Різдвяна історія" робилася з великим натхненням і оркестру, і акторів театру.

Впродовж вистави "Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz кілька разів глядачі були зі сльозами на очах. Це дійсно успіх вистави, в якій є і святковий настрій, і атмосфера, і повчальна історія.

"Після кожної вистави глядачі стоячи аплодують та по кілька разів викликають артистів на біс. Це вистава-концерт, які повністю занурюють людей у роздуми та атмосферу Різдва. Це водночас і життєві уроки від Скруджа, і прекрасні мелодії у виконанні оркестру. Після кожної вистави можна почути жваве обговорення побаченого та емоційні натхненні розмови. Тож ще додаткова вистава цього сезону чекає на глядачів 10 січня, встигніть придбати свої квитки", — поділилась менеджер проєкту Яна Прядко.

Театр Sherliz існує в Києві вже десять років, у ньому працюють професійні актори, а в репертуарі є багато експериментальних вистав для дорослих та дітей. Але вперше Театр Sherliz представляє саме сімейну виставу, яка була б цікава всій сім'ї — і дітям, і підліткам, і дорослим.

Режисерка-постановниця "Різдвяної історії" каже, що традиція сімейного перегляду вистав багато часу існує у Великій Британії та в Америці, а її давньою мрією було ввести цю традицію в Україні.

"Всі члени родини можуть прийти до нас, і всім буде цікаво, я обіцяю. Дорослі подумають над історією Діккенса, малеча подивиться казку, підлітки знімуть на телефон привида та духів Різдва. І всі разом із задоволенням послухають музику у виконанні НАОНІ. Оце і є традиція сімейного перегляду. На Бродвеї, припустимо, для цього є мюзикл "Кішки", а у нас експериментальна "Різдвяна історія". Вона поки що така незвичайна одна, але вже у 2025 році ми плануємо з НАОНІ поставити "Лісову пісню", а далі історію про Пітера Пена і ще написану мною пʼєсу "Королівство шоколаду", — каже Анна Шерліз.

"Насправді, коли творчі люди однаково захоплені якоюсь ідеєю, все робиться легко. Процес поєднання музики, яка, по суті, підсилила акторську гру і стала саундтреком до класичної історії Діккенса, все це робилось на одному диханні", — резумує Олег Кунтий.

Тож глядачі ще матимуть змогу подивитися інноваційну виставу-концерт "Різдвяна історія" від НАОНІ Оркестра та Театру Sherliz 10 січня 2025 року 18:30 у Будинку кіно.

Квитки на виставу можна купити за посиланням: https://kontramarka.ua/uk/rizdvana-istoria-vid-naoni-orkestra-ta-teatru-sherliz-99580.html