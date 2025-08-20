Погода в Киеве 21 августа — столицу освежит ветер

Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в четверг, 21 августа, будет теплая и даже жаркая погода. Осадков не предвидится, но небольшой ветер будет освежать.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 21 августа

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области будет переменная облачность. Однако осадков не предвидится. Но будет западный ветер 5-10 м/с, который даст ощущение свежести.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем +25...+30 °C.

В Киеве в ночные часы ожидается +16...+18 °C. В то же время днем столбики термометров будут показывать +27...+29 °C.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодный фронт. Завтра он принесет кратковременные дожди и грозы в некоторые регионы.

Кроме того, астросиноптики предупредили о 5-балльной магнитной буре, которая накроет Землю. Метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия.