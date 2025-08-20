Видео
Главная Киев Ветер освежит — какую погоду завтра ждать в Киеве

Ветер освежит — какую погоду завтра ждать в Киеве

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 19:02
Погода в Киеве 21 августа — столицу освежит ветер
Ветреная погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в четверг, 21 августа, будет теплая и даже жаркая погода. Осадков не предвидится, но небольшой ветер будет освежать.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве 21 августа

Синоптики прогнозируют, что завтра в Киеве и области будет переменная облачность. Однако осадков не предвидится. Но будет западный ветер 5-10 м/с, который даст ощущение свежести.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °C, а днем +25...+30 °C.

В Киеве в ночные часы ожидается +16...+18 °C. В то же время днем столбики термометров будут показывать +27...+29 °C.

Погода в Києві 21 серпня
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину идет холодный фронт. Завтра он принесет кратковременные дожди и грозы в некоторые регионы.

Кроме того, астросиноптики предупредили о 5-балльной магнитной буре, которая накроет Землю. Метеозависимые люди могут чувствовать ухудшение самочувствия.

