Погода в Києві 21 серпня — столицю освіжить вітер

У Києві та Київській області в четвер, 21 серпня, буде тепла та навіть спекотна погода. Опадів не передбачається, але невеликий вітер буде освіжати.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 21 серпня

Синоптики прогнозують, що завтра у Києві та області буде мінлива хмарність. Проте опадів не передбачається. Однак буде західний вітер 5-10 м/с, який дасть відчуття свіжості.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах +13...+18 °C, а вдень +25...+30 °C.

В Києві в нічні години очікується +16...+18 °C. Водночас вдень стовпчики термометрів показуватимуть +27...+29 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила, що до України йде холодний фронт. Завтра він принесе короткочасні дощі та грозі у деякі регіони.

Крім того, астросиноптики попередили про 5-бальну магнітну бурю, яка накриє Землю. Метеозалежні люди можуть відчувати погіршення самопочуття.