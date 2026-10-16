Витренко заявил о провале подготовки Киева к зиме: не хватает 144 МВт мощностей

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7/

Подготовка Киева к отопительному сезону оказалась неудовлетворительной, несмотря на отчеты столичных коммунальных предприятий о стопроцентной готовности к зиме. Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что город располагает когенерационными установками мощностью всего 56 МВт из необходимых 200 МВт, а первые российские обстрелы уже продемонстрировали уязвимость коммунальной инфраструктуры.

Об этом Витренко заявил в эфире День.LIVE, сообщает портал Новини.LIVE.

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Витренко оценил готовность Киева к отопительному сезону

По словам депутата, столичные коммунальные предприятия ранее отчитывались о полной готовности к прохождению отопительного сезона. Однако после первых российских атак в Киеве возникли перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Витренко считает, что фактическое состояние подготовки города не соответствует заявленным показателям.

"Я оцениваю сейчас, по состоянию на сегодняшний день, подготовку к зиме как минимум неудовлетворительно. Почему неудовлетворительно? Удовлетворительно — это хотя бы 60%. А я вижу, что подготовка проведена менее чем на 60%", — заявил депутат.

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Одной из главных проблем он назвал недостаточное количество когенерационных установок, которые могут обеспечивать дополнительное производство электроэнергии и тепла.

По приведенным Витренко данным, столице необходимо 200 МВт таких мощностей, однако сейчас установлено всего 56 МВт. Это составляет 28% от определенной потребности. Таким образом, городу не хватает еще 144 МВт когенерационных мощностей.

Депутат связывает недостаточную подготовку энергетической инфраструктуры с рисками масштабных перебоев в работе коммунальных систем во время дальнейших российских обстрелов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Россия изменила тактику атак на украинскую энергетику и начала чаще применять дроны с кумулятивными зарядами. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, они повреждают опоры и линии электропередачи, а энергетики ежедневно ликвидируют последствия десятков атак. Для подготовки к зиме Украина уже получила от партнеров более 33 тысяч тонн энергетического оборудования.

Также Новини.LIVE писал, что после последних российских обстрелов все киевские ТЭЦ прекратили генерацию электроэнергии. Народный депутат Леся Забуранная заявила о проблемах с резервным питанием и недостаточном развитии децентрализованной генерации в столице. Установку когенерационных установок на правом берегу Киева также осложняют устаревшие инженерные сети и плотная застройка.