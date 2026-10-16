Вітренко заявив про провал підготовки Києва до зими: бракує 144 МВт потужностей

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7/

Підготовка Києва до опалювального сезону виявилася незадовільною, попри звіти столичних комунальних підприємств про стовідсоткову готовність до зими. Депутат Київської міськради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко заявив, що місто має когенераційні установки потужністю лише 56 МВт із необхідних 200 МВт, а перші російські обстріли вже продемонстрували вразливість комунальної інфраструктури.

Про це Вітренко заявив в ефірі День.LIVE, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вітренко оцінив готовність Києва до опалювального сезону

За словами депутата, столичні комунальні підприємства раніше звітували про повну готовність до проходження опалювального сезону. Однак після перших російських атак у Києві виникли перебої з електроенергією, водопостачанням та опаленням.

Вітренко вважає, що фактичний стан підготовки міста не відповідає заявленим показникам.

"Я оцінюю зараз, станом на сьогодні, підготовку до зими як мінімум незадовільно. Чому незадовільно? Задовільно — це хоча б 60%. А я бачу, що менше, ніж на 60% проведена підготовка", — заявив депутат.

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Однією з головних проблем він назвав недостатню кількість когенераційних установок, які можуть забезпечувати додаткове виробництво електроенергії та тепла.

За наведеними Вітренком даними, столиці необхідно 200 МВт таких потужностей, однак наразі встановлено лише 56 МВт. Це становить 28% від визначеної потреби. Таким чином, місту бракує ще 144 МВт когенераційних потужностей.

Депутат пов'язує недостатню підготовку енергетичної інфраструктури з ризиками масштабних перебоїв у роботі комунальних систем під час подальших російських обстрілів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Росія змінила тактику атак на українську енергетику та почала частіше застосовувати дрони з кумулятивними зарядами. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, вони пошкоджують опори та лінії електропередач, а енергетики щодня ліквідовують наслідки десятків атак. Для підготовки до зими Україна вже отримала від партнерів понад 33 тисячі тонн енергетичного обладнання.

Також Новини.LIVE писав, що після останніх російських обстрілів усі київські ТЕЦ припинили генерацію електроенергії. Народна депутатка Леся Забуранна заявила про проблеми з резервним живленням та недостатній розвиток децентралізованої генерації у столиці. Встановлення когенераційних установок на правому березі Києва також ускладнюють застарілі інженерні мережі та щільна забудова.