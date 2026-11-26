Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

В Киеве городской совет принял изменения в бюджет столицы на 2026 год, предусмотрев дополнительное финансирование Вооруженных сил Украины и транспортной инфраструктуры. После заседания Киевсовета депутат Андрей Витренко рассказал о перераспределении средств и раскритиковал процедуру принятия Устава территориальной общины города.

Об этом Витренко сообщил в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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Киевсовет направил дополнительные средства на армию

По словам депутата, изменения в городской бюджет предусматривают дополнительную финансовую поддержку украинской армии. Средства для ВСУ направят в виде субвенции из бюджета Киева в госбюджет.

Витренко рассказал, что депутаты учли и финансирование транспортных проектов. Соответствующие решения должны улучшить сообщение между разными частями столицы, особенно между обоими берегами города.

Витренко раскритиковал принятие Устава Киева

Депутат выразил недовольство процедурой принятия Устава территориальной общины столицы.

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По словам Витренко, он предлагал создать специальную рабочую группу, которая должна была детально проработать документ перед голосованием. Однако фракция УДАР поддержала принятие Устава без предложенного им дополнительного рассмотрения.

"Мы будем вносить предложения и поправки к этому документу и в сессионном зале, и в других комиссиях. То есть это еще не конец", — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ранее бюджетная комиссия Киевсовета не поддержала выделение дополнительных 291 млн грн на нужды ВСУ. Проект решения набрал лишь семь голосов из 16 необходимых. Средства предлагали перераспределить из других нереализованных городских проектов.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 26 ноября российские войска атаковали Деснянский район Киева, в результате чего пострадали семь человек.