Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: кадр з відео

У Києві міськрада ухвалила зміни до бюджету столиці на 2026 рік, передбачивши додаткове фінансування Збройних сил України та транспортної інфраструктури. Після засідання Київради депутат Андрій Вітренко розповів про перерозподіл коштів і розкритикував процедуру ухвалення Статуту територіальної громади міста.

Про це Вітренко повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Діані Шликовій.

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Київрада спрямувала додаткові кошти на армію

За словами депутата, зміни до міського бюджету передбачають додаткову фінансову підтримку української армії. Кошти для ЗСУ спрямують у вигляді субвенції з бюджету Києва до держбюджету.

Вітренко розповів, що депутати врахували й фінансування транспортних проєктів. Відповідні рішення мають покращити сполучення між різними частинами столиці, особливо, між обома берегами столиці.

Вітренко розкритикував ухвалення Статуту Києва

Депутат висловив незадоволення процедурою ухвалення Статуту територіальної громади столиці.

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За словами Вітренка, він пропонував створити спеціальну робочу групу, яка мала детально опрацювати документ перед голосуванням. Однак фракція УДАР підтримала ухвалення Статуту без запропонованого ним додаткового розгляду.

"Ми будемо вносити пропозиції і правки до цього документу і в сесійній залі, та в інших комісіях. Тобто, це ще не кінець", — наголосив депутат.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що раніше бюджетна комісія Київради не підтримала виділення додаткових 291 млн грн на потреби ЗСУ. Проєкт рішення набрав лише сім голосів із 16 необхідних. Кошти пропонували перерозподілити з інших нереалізованих міських проєктів.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 26 листопада російські війська атакували Деснянський район Києва, внаслідок чого постраждали семеро людей.