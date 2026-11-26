Витренко: Киеву надо 500–700 мобильных укрытий, а есть до 20
На сегодняшний день реальное количество мобильных укрытий в столице не превышает 20 единиц, тогда как, по подсчетам районных государственных администраций города Киева, городу необходимо от 500 до 700 таких сооружений. В то же время установить такие укрытия абсолютно везде не получится по ряду причин.
Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".
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"На каждой остановке их точно не будет, поэтому я откровенно говорю: давайте всем скажем, что на каждой остановке они установлены не будут", — подчеркнул депутат.
По словам Андрея Витренко, запросы на необходимое количество защитных модулей существенно различаются в зависимости от района столицы. Наибольшая потребность зафиксирована в Деснянском районе — там требуется 128 мобильных укрытий, тогда как в Печерском районе необходимо установить не менее 18 единиц. В общей сложности по всему городу потребность оценивается в 500–700 защитных конструкций.
В то же время подавляющее большинство тех единичных мобильных укрытий, которые уже появились на улицах Киева, было оборудовано за счет ответственного бизнеса.
Андрей Витренко сообщил, что через "Киевпастранс" планировалось приобрести 14 мобильных укрытий, однако, по имеющейся у депутата информации, закупили лишь пять, да и те еще не все установлены. Комментируя недавнее появление навеса на Оболони перед остановкой возле поврежденного Северного моста, где курсируют только автобусы и троллейбусы, депутат предположил, что это может быть одно из упомянутых пяти сооружений, закупленных городом.
Вопрос обеспечения города мобильными укрытиями рассматривался в ходе обсуждения муниципальной целевой программы создания системы гражданской защиты населения. Возможность закупать такие конструкции была предоставлена балансодержателям территорий, в частности «Киевзеленстрою» и дорожно-эксплуатационным участкам. Однако на вопрос депутатов о причинах пятилетнего бездействия чиновники сослались на отсутствие указаний руководства.
"А они говорят: "Да ведь не было поручения". Это говорил заместитель директора департамента. Говорит:"Мы же выполняем поручения, если бы этого поручения не было, мы бы этого и не делали", — рассказал Андрей Витренко.
Новини.LIVE сообщали, что обустройство защитных сооружений в Украине остается болезненной темой как для энергетики, так и для бизнеса. Еще 12 ноября 2026 года Верховная Рада обратилась к иностранным правительствам и международным организациям с призывом присоединиться к Коалиции убежищ гражданской защиты, чтобы привлечь финансирование, технику и инженеров для строительства и обновления убежищ.
Внутри страны ситуация с защитой инфраструктуры остается критической. Известно, что в Киеве и области до сих пор не достроили ни одного из 26 запланированных укрытий для энергообъектов, что блокирует подключение дополнительного оборудования. Из-за срыва работ народный депутат Александр Качура потребовал расследования возможных хищений и отставки министра восстановления Николая Калашника.
В то же время и гражданскому населению в регионах не хватает доступных убежищ. Например, в Харьковской области насчитывается около 5000 укрытий на 90 тысяч человек, но жители нередко не знают, где они расположены и как туда попасть во время тревоги.
Параллельно в Минэкономики подготовили проект изменений, который перенесет сроки обустройства убежищ для части предпринимателей на весну и лето 2027 года, чтобы люди могли работать и сохранять рабочие места.