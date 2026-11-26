Убежище. Фото: Новини.LIVE

На сегодняшний день реальное количество мобильных укрытий в столице не превышает 20 единиц, тогда как, по подсчетам районных государственных администраций города Киева, городу необходимо от 500 до 700 таких сооружений. В то же время установить такие укрытия абсолютно везде не получится по ряду причин.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире программы "Київський час".

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Какова ситуация с укрытиями в Киеве на пятый год войны

"На каждой остановке их точно не будет, поэтому я откровенно говорю: давайте всем скажем, что на каждой остановке они установлены не будут", — подчеркнул депутат.

По словам Андрея Витренко, запросы на необходимое количество защитных модулей существенно различаются в зависимости от района столицы. Наибольшая потребность зафиксирована в Деснянском районе — там требуется 128 мобильных укрытий, тогда как в Печерском районе необходимо установить не менее 18 единиц. В общей сложности по всему городу потребность оценивается в 500–700 защитных конструкций.

В то же время подавляющее большинство тех единичных мобильных укрытий, которые уже появились на улицах Киева, было оборудовано за счет ответственного бизнеса.

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Андрей Витренко сообщил, что через "Киевпастранс" планировалось приобрести 14 мобильных укрытий, однако, по имеющейся у депутата информации, закупили лишь пять, да и те еще не все установлены. Комментируя недавнее появление навеса на Оболони перед остановкой возле поврежденного Северного моста, где курсируют только автобусы и троллейбусы, депутат предположил, что это может быть одно из упомянутых пяти сооружений, закупленных городом.

Вопрос обеспечения города мобильными укрытиями рассматривался в ходе обсуждения муниципальной целевой программы создания системы гражданской защиты населения. Возможность закупать такие конструкции была предоставлена балансодержателям территорий, в частности «Киевзеленстрою» и дорожно-эксплуатационным участкам. Однако на вопрос депутатов о причинах пятилетнего бездействия чиновники сослались на отсутствие указаний руководства.

"А они говорят: "Да ведь не было поручения". Это говорил заместитель директора департамента. Говорит:"Мы же выполняем поручения, если бы этого поручения не было, мы бы этого и не делали", — рассказал Андрей Витренко.

Новини.LIVE сообщали, что обустройство защитных сооружений в Украине остается болезненной темой как для энергетики, так и для бизнеса. Еще 12 ноября 2026 года Верховная Рада обратилась к иностранным правительствам и международным организациям с призывом присоединиться к Коалиции убежищ гражданской защиты, чтобы привлечь финансирование, технику и инженеров для строительства и обновления убежищ.

Внутри страны ситуация с защитой инфраструктуры остается критической. Известно, что в Киеве и области до сих пор не достроили ни одного из 26 запланированных укрытий для энергообъектов, что блокирует подключение дополнительного оборудования. Из-за срыва работ народный депутат Александр Качура потребовал расследования возможных хищений и отставки министра восстановления Николая Калашника.

В то же время и гражданскому населению в регионах не хватает доступных убежищ. Например, в Харьковской области насчитывается около 5000 укрытий на 90 тысяч человек, но жители нередко не знают, где они расположены и как туда попасть во время тревоги.

Параллельно в Минэкономики подготовили проект изменений, который перенесет сроки обустройства убежищ для части предпринимателей на весну и лето 2027 года, чтобы люди могли работать и сохранять рабочие места.