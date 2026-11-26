Укриття. Фото: Новини.LIVE

Реальна кількість мобільних укриттів у столиці на сьогодні не перевищує 20 одиниць, тоді як за підрахунками районних у місті Києві державних адміністрацій місту необхідно від 500 до 700 таких споруд. Водночас встановити такі укриття абсолютно всюди не вийде з низки причин.

Про це розповів депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі програми "Київський час".

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Яка ситуація з укриттями в Києві на п'ятий рік війни

"На кожній зупинці їх і точно не буде, то я відверто кажу чесно, давайте всім казати, що на кожній зупинці вони встановлені не будуть", — підкреслив депутат.

За словами Андрія Вітренка, запити щодо необхідної кількості захисних модулів суттєво різняться залежно від району столиці. Найбільша потреба зафіксована у Деснянському районі — там потрібно 128 мобільних укриттів, тоді як у Печерському районі потрібно встановити щонайменше 18 одиниць. Сумарно по всьому місту потреба оцінюється у 500–700 захисних конструкцій.

Водночас переважна більшість тих поодиноких мобільних укриттів, які вже з'явилися на вулицях Києва, була облаштована за рахунок відповідального бізнесу.

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Андрій Вітренко повідомив, що через "Київпастранс" планувалося придбати 14 мобільних укриттів, однак, за наявною у депутата інформацією, закупили лише п'ять та й і навіть вони ще не всі встановлені. Коментуючи нещодавню появу укриття на Оболоні перед зупинкою біля пошкодженого Північного мосту, де курсують лише автобуси й тролейбуси, депутат припустив, що це може бути одна зі згаданих п'яти закуплених містом споруд.

Питання забезпечення міста мобільними укриттями розглядали під час обговорення муніципальної цільової програми створення системи цивільного захисту населення. Можливість закуповувати такі конструкції надали балансоутримувачам територій, зокрема "Київзеленбуду" та шляхово-експлуатаційним дільницям. Проте на запитання депутатів про причини п'ятирічної бездіяльності посадовці послалися на відсутність вказівок керівництва.

"А вони кажуть, так не було ж доручення. Це казав заступник директора департаменту. Каже, ми ж виконуємо доручення, якщо б цього доручення не було, ми б цього і не робили", — розповів Андрій Вітренко.

Новини.LIVE повідомляли, що облаштування захисних споруд в Україні залишається болючою темою як для енергетики, так і для бізнесу. Ще 12 листопада 2026 року Верховна Рада звернулася до іноземних урядів і міжнародних організацій із закликом приєднатися до Коаліції укриттів цивільного захисту, щоб залучити фінанси, техніку й інженерів для будівництва та оновлення сховищ.

Усередині країни ситуація із захистом інфраструктури залишається критичною. Відомо, що у Києві та області досі не добудували жодного з 26 запланованих укриттів для енергооб'єктів, що блокує підключення додаткового обладнання. Через зрив робіт нардеп Олександр Качура зажадав розслідування ймовірних розкрадань та відставки міністра відновлення Миколи Калашника.

Водночас і цивільним у регіонах бракує доступних сховищ. Приміром, на Харківщині налічується близько 5000 укриттів на 90 тисяч людей, але жителі нерідко не знають, де вони розташовані та як туди потрапити під час тривоги.

Паралельно в Мінекономіки підготували проєкт змін, який перенесе дедлайни на облаштування сховищ для частини підприємців на весну та літо 2027 року, щоб люди могли працювати й зберігати робочі місця.