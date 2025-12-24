Сколько денег идет на финансирование образования - ответ Витренко

Андрей Витренко. Фото: Facebook Андрея Витренко

Киев ежегодно тратит почти один миллиард долларов на финансирование всей образовательной системы города. Речь идет о финансировании детских садов, школ, учреждений художественного образования и других образовательных учреждений.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Витренко в эфире программы "Київський час".

Сколько денег идет на финансирование образования

По словам депутата, столица полностью содержит одно заведение высшего образования — университет Гринченко.

Витренко отметил, что основная часть этих средств направляется на выплату заработных плат работникам образования.

"Самая главная часть этих денег — это банальная заработная плата педагогов. И я хочу сказать, что всем педагогам — это и дошкольное образование, и внешкольное, и общесреднее образование, и даже образование в университете Гринченко", — отметил он.

Также депутат пояснил, что повышение выплат учителям, предусмотренное Государственным бюджетом на 2026 год, будет обеспечено за счет государственных субвенций.

"Там есть такая штука, называется образовательная субвенция. То есть образовательная субвенция это то, что государство платит учителям, которые работают в коммунальных учебных заведениях. И вот размер этой образовательной субвенции, он с 2026 года растет на 30%", — подчеркнул Витренко.

При этом стало известно, что пенсионная система в Украине меняется. Педагоги сейчас могут уйти на пенсию за выслугу лет только при достижении определенного возраста и наличии достаточного стажа.