Україна
Вітренко розкрив, скільки Київ витрачає на фінансування освіти

Вітренко розкрив, скільки Київ витрачає на фінансування освіти

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 22:27
Скільки грошей йде на фінансування освіти - відповідь Вітренка
Андрій Вітренко. Фото: Facebook Андрія Вітренко

Київ щороку витрачає майже один мільярд доларів на фінансування всієї освітньої системи міста. Йдеться про фінансування дитячих садочків, шкіл, закладів мистецької освіти та інших освітніх установ.

Про це заявив депутат Київської міської ради Вітренко в ефірі програми "Київський час".

Читайте також:

Скільки грошей йде на фінансування освіти

За словами депутата, столиця повністю утримує один заклад вищої освіти — університет Грінченка.

Вітренко наголосив, що основна частина цих коштів спрямовується на виплату заробітних плат працівникам освіти.

"Найголовніша частина цих грошей — це банальна заробітна плата освітян. І я хочу сказати, що всім освітянам — це і дошкільна освіта, і позашкілля, і загальносередня освіта, і навіть освіта в університеті Грінченка", — зазначив він.

Також депутат пояснив, що підвищення виплат учителям, передбачене Державним бюджетом на 2026 рік, буде забезпечене за рахунок державних субвенцій.

"Там є така штука, називається освітня субвенція. Тобто освітня субвенція це те, що держава сплачує вчителям, які працюють в комунальних закладах освіти.  І от розмір цієї освітньої субвенції, він з 2026 року зростає на 30%", — підкреслив Вітренко.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли,  як та чому відрізняються середні зарплати вчителів в Україні та інших європейських державах.

При цьому стало відомо, що пенсійна система в Україні змінюється. Педагоги наразі можуть піти на пенсію за вислугу років лише при досягненні певного віку та наявності достатнього стажу.

Київ освіта школи народні депутати столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
