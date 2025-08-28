Витренко объяснил решение изъять 8 миллиардов из бюджета Киева

Андрей Витренко. Фото: скриншот видео

Заместитель министра образования и депутат Киевсовета Андрей Витренко объяснил детали решения правительства об изъятии 8 миллиардов гривен из столичного бюджета. По его словам, эти средства не являются деньгами киевлян, а частью налогов, которые банки платят в Киеве, хотя работают по всей Украине.

Об этом Витренко заявил в эфире "Киевского времени".

Андрей Витренко пояснил, что правительственное решение по 8 миллиардам гривен касается не средств киевлян, а части налога на прибыль банков. Ежегодно на счетах столицы остаются неиспользованные миллиарды, в частности в 2024 году Киев получил 15 миллиардов гривен от этого налога, и часть денег не была потрачена. Поэтому, по его словам, Кабмин решил перераспределить эти поступления в государственный бюджет, чтобы использовать их на нужды страны.

Он подчеркнул, что речь идет не о конкретно зафиксированной сумме в 8 миллиардов гривен. Фактически предусмотрено изъятие 10% от прибыли банков, которые зарегистрированы в Киеве, но работают на всей территории Украины. Точный размер перечисленных средств станет понятным лишь в конце года, и он может составлять как миллионы, так и миллиарды гривен.

Витренко также отметил, что распространяемый тезис "забраны деньги у киевлян" является манипулятивным. Он подчеркнул, что такая формулировка используется командой мэра Виталия Кличко для политических заявлений. Решение же Кабмина, по его словам, направлено на усиление государственного бюджета в военное время.

