Вітренко пояснив рішення вилучити 8 мільярдів із бюджету Києва

Андрій Вітренко. Фото: скріншот із відео

Заступник міністра освіти та депутат Київради Андрій Вітренко пояснив деталі рішення уряду щодо вилучення 8 мільярдів гривень зі столичного бюджету. За його словами, ці кошти не є грошима киян, а частиною податків, які банки сплачують у Києві, хоча працюють по всій Україні.

Про це Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Що відомо про перенаправлення 8 мільярдів гривень

Андрій Вітренко пояснив, що урядове рішення щодо 8 мільярдів гривень стосується не коштів киян, а частини податку на прибуток банків. Щороку на рахунках столиці залишаються невикористані мільярди, зокрема у 2024 році Київ отримав 15 мільярдів гривень від цього податку, і частина грошей не була витрачена. Тому, за його словами, Кабмін вирішив перерозподілити ці надходження до державного бюджету, аби використати їх на потреби країни.

Він наголосив, що мова йде не про конкретно зафіксовану суму у 8 мільярдів гривень. Фактично передбачено вилучення 10% від прибутку банків, які зареєстровані у Києві, але працюють на всій території України. Точний розмір перерахованих коштів стане зрозумілим лише наприкінці року, і він може становити як мільйони, так і мільярди гривень.

Вітренко також зауважив, що поширювана теза про "забрані гроші у киян" є маніпулятивною. Він підкреслив, що таке формулювання використовується командою мера Віталія Кличка для політичних заяв. Рішення ж Кабміну, за його словами, спрямоване на підсилення державного бюджету у воєнний час.

