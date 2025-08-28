Відео
Відео

Головна Київ Вітренко розповів, чому кошти зі столиці підуть у держбюджет

Вітренко розповів, чому кошти зі столиці підуть у держбюджет

Дата публікації: 28 серпня 2025 19:30
Вітренко пояснив рішення вилучити 8 мільярдів із бюджету Києва
Андрій Вітренко. Фото: скріншот із відео

Заступник міністра освіти та депутат Київради Андрій Вітренко пояснив деталі рішення уряду щодо вилучення 8 мільярдів гривень зі столичного бюджету. За його словами, ці кошти не є грошима киян, а частиною податків, які банки сплачують у Києві, хоча працюють по всій Україні.

Про це Вітренко заявив в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Що відомо про перенаправлення 8 мільярдів гривень

Андрій Вітренко пояснив, що урядове рішення щодо 8 мільярдів гривень стосується не коштів киян, а частини податку на прибуток банків. Щороку на рахунках столиці залишаються невикористані мільярди, зокрема у 2024 році Київ отримав 15 мільярдів гривень від цього податку, і частина грошей не була витрачена. Тому, за його словами, Кабмін вирішив перерозподілити ці надходження до державного бюджету, аби використати їх на потреби країни.

Він наголосив, що мова йде не про конкретно зафіксовану суму у 8 мільярдів гривень. Фактично передбачено вилучення 10% від прибутку банків, які зареєстровані у Києві, але працюють на всій території України. Точний розмір перерахованих коштів стане зрозумілим лише наприкінці року, і він може становити як мільйони, так і мільярди гривень.

Вітренко також зауважив, що поширювана теза про "забрані гроші у киян" є маніпулятивною. Він підкреслив, що таке формулювання використовується командою мера Віталія Кличка для політичних заяв. Рішення ж Кабміну, за його словами, спрямоване на підсилення державного бюджету у воєнний час.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа вперше відреагувала на нічний масований обстріл Києва. Спецпосланець Кіт Келлог виступив із заявою, у якій засудив дії Росії проти української столиці.

Раніше ми також інформували, що після атаки Росії на Київ та інші міста Міністерство закордонних справ України закликало партнерів надати далекобійну зброю

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
