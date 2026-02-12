Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Витренко заявил, что в Киеве не запустили когенерационные установки

Витренко заявил, что в Киеве не запустили когенерационные установки

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 12:39
В Киеве до сих пор не запустили большинство когенерационных установок
Андрей Витренко. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко заявил, что в столице еще не запустили когенерационные установки. По его словам, только две из них готовы к работе.

Об этом Андрей Витренко сообщил в эфире "Київського часу".

Реклама
Читайте также:

Когенерационные установки в Киеве

Витренко рассказал, что Киев компенсировал за генераторы ОСМД и ЖСК, которые они самостоятельно закупали. Кроме того, есть программа распределительной когенерации. Сообщается, что она началась летом 2024 года.

Отмечали, что до декабря 2025 года все будет установлено и будет работать, однако их еще не запустили в работу.

"По моей информации, две только готовы для того, чтобы они работали. Они работают в тестовом режиме, а все остальное только устанавливается", — добавил Витренко.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, что будет с графиками отключения света после потепления.

А 11 февраля украинский лидер Владимир Зеленский провел селектор и поручил усилить защиту энергообъектов.

Киев электроэнергия местные депутаты электроснабжение Киевсовет
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации