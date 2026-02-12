В Киеве до сих пор не запустили большинство когенерационных установок

Андрей Витренко. Фото: УНИАН

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко заявил, что в столице еще не запустили когенерационные установки. По его словам, только две из них готовы к работе.

Об этом Андрей Витренко сообщил в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Когенерационные установки в Киеве

Витренко рассказал, что Киев компенсировал за генераторы ОСМД и ЖСК, которые они самостоятельно закупали. Кроме того, есть программа распределительной когенерации. Сообщается, что она началась летом 2024 года.

Отмечали, что до декабря 2025 года все будет установлено и будет работать, однако их еще не запустили в работу.

"По моей информации, две только готовы для того, чтобы они работали. Они работают в тестовом режиме, а все остальное только устанавливается", — добавил Витренко.

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко объяснил, что будет с графиками отключения света после потепления.

А 11 февраля украинский лидер Владимир Зеленский провел селектор и поручил усилить защиту энергообъектов.