У Києві досі не запустили більшість когенераційних установок

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що у столиці ще не запустили когенераційні установки. За його словами, лише дві з них готові до роботи.

Про це Андрій Вітренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Когенераційні установки в Києві

Вітренко розповів, що Київ компенсував за генератори ОСББ і ЖБК, які вони самостійно закуповували. Крім того, є програма розподільчої когенерації. Повідомляється, що вона розпочалася влітку 2024 року.

Зазначали, що до грудня 2025 року все буде встановлено та працюватиме, однак їх ще не запустили в роботу.

"За моєю інформацією, дві лише готові для того, щоб вони працювали. Вони працюють в тестовому режимі, а все інше лише встановлюється", — додав Вітренко.

