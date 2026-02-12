У Києві досі не запустили більшість когенераційних установок

Вітренко заявив, що у Києві не запустили когенераційні установки
Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що у столиці ще не запустили когенераційні установки. За його словами, лише дві з них готові до роботи.
Про це Андрій Вітренко повідомив в ефірі "Київського часу".
Когенераційні установки в Києві
Вітренко розповів, що Київ компенсував за генератори ОСББ і ЖБК, які вони самостійно закуповували. Крім того, є програма розподільчої когенерації. Повідомляється, що вона розпочалася влітку 2024 року.
Зазначали, що до грудня 2025 року все буде встановлено та працюватиме, однак їх ще не запустили в роботу.
"За моєю інформацією, дві лише готові для того, щоб вони працювали. Вони працюють в тестовому режимі, а все інше лише встановлюється", — додав Вітренко.
Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що буде із графіками відключення світла після потепління.
А 11 лютого український лідер Володимир Зеленський провів селектор та доручив посилити захист енергообʼєктів.
