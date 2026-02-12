Відео
Відео

Головна Київ Вітренко заявив, що у Києві не запустили когенераційні установки

Вітренко заявив, що у Києві не запустили когенераційні установки

Дата публікації: 12 лютого 2026 12:39
У Києві досі не запустили більшість когенераційних установок
Андрій Вітренко. Фото: УНІАН

Депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко заявив, що у столиці ще не запустили когенераційні установки. За його словами, лише дві з них готові до роботи.

Про це Андрій Вітренко повідомив в ефірі "Київського часу".

Когенераційні установки в Києві

Вітренко розповів, що Київ компенсував за генератори ОСББ і ЖБК, які вони самостійно закуповували. Крім того, є програма розподільчої когенерації. Повідомляється, що вона розпочалася влітку 2024 року.

Зазначали, що до грудня 2025 року все буде встановлено та працюватиме, однак їх ще не запустили в роботу. 

"За моєю інформацією, дві лише готові для того, щоб вони працювали. Вони працюють в тестовому режимі, а все інше лише встановлюється", — додав Вітренко.

Нагадаємо, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що буде із графіками відключення світла після потепління.

А 11 лютого український лідер Володимир Зеленський провів селектор та доручив посилити захист енергообʼєктів.

Київ електроенергія місцеві депутати електропостачання Київрада
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
