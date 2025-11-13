Витренко заявил, что нашел "прослушку" в служебном авто
Заместитель министра образования и председателя фракции "Слуги народа" в Киевсовете Андрей Витренко обнаружил устройство для считывания и передачи информации. Он нашел его в служебном авто.
Об этом политик сообщил в Telegram в четверг, 13 ноября.
Витренко нашел "прослушку" в служебном авто
По словам депутата, найденное устройство является фактически "прослушкой". Он отметил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, если установка устройства произошло в рамках закона.
"Если это сделано незаконно — связываю этот инцидент с моей публичной политической позицией", — подчеркнул Витренко.
Политик также добавил, что уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы согласно действующему законодательству.
Напомним, что до этого в кабинете городского головы Львова Андрея Садового нашли устройство для прослушивания.
А также журналист и политический обозреватель Виталий Портников сообщил, что в его доме было обнаружено устройство для прослушивания.
