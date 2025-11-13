Витренко заявил, что нашел "прослушку" в служебном авто

Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Заместитель министра образования и председателя фракции "Слуги народа" в Киевсовете Андрей Витренко обнаружил устройство для считывания и передачи информации. Он нашел его в служебном авто.

Об этом политик сообщил в Telegram в четверг, 13 ноября.

Витренко нашел "прослушку" в служебном авто

По словам депутата, найденное устройство является фактически "прослушкой". Он отметил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами, если установка устройства произошло в рамках закона.

Пост Витренко. Фото: скриншот

"Если это сделано незаконно — связываю этот инцидент с моей публичной политической позицией", — подчеркнул Витренко.

Политик также добавил, что уже подал соответствующее заявление в правоохранительные органы согласно действующему законодательству.

Витренко нашел "прослушку" в служебном авто. Фото: Telegram Андрея Витренко

Напомним, что до этого в кабинете городского головы Львова Андрея Садового нашли устройство для прослушивания.

А также журналист и политический обозреватель Виталий Портников сообщил, что в его доме было обнаружено устройство для прослушивания.