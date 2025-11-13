Вітренко заявив, що що знайшов "прослушку" в службовому авто

Андрій Вітренко. Фото: кадр из видео

Заступник міністра освіти та голови фракції "Слуги народу" у Київраді Андрій Вітренко виявив пристрій для зчитування та передачі інформації. Він знайшов його у службовому авто.

Про це політик повідомив у Telegram у четвер, 13 листопада.

Реклама

Читайте також:

Вітренко знайшов "прослушку" в службовому авто

За словами депутата, знайдений пристрій є фактично "прослуховуванням". Він зазначив, що готовий співпрацювати з правоохоронними органами, якщо встановлення пристрою відбулося в межах закону.

Пост Вітренка. Фото: скриншот

"Якщо це зроблено незаконно — пов’язую цей інцидент із моєю публічною політичною позицією", — наголосив Вітренко.

Політик також додав, що вже подав відповідну заяву до правоохоронних органів згідно з чинним законодавством.

Вітренко знайшов "прослушку" в службовому авто. Фото: Telegram Андрія Вітренко

Нагадаємо, що до цього у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового знайшли пристрій для прослуховування.

А також журналіст і політичний оглядач Віталій Портніков повідомив, що у його помешканні було виявлено пристрій для прослуховування.