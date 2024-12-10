Прогноз погоды в Киеве 11 декабря - полный прогноз погоды на завтра

Женщина идет по улице зимой. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве завтра, 11 декабря, ожидается с мокрым снегом и гололедицей. Днем синоптики обещают до +3°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 11 декабря

Синоптики прогнозируют, что в столице Украины завтра будет облачно. С осадков ожидается снег с дождем, а также предупреждают об гололедице на дорогах. Киевлян призывают осторожничать на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области будет ветрено. Будет дуть с северо-восточного направления с переходом на северо-западный. Кое-где скорость ветра составит 7-12 м/с.

По прогнозу, ночью в Киевской области будет мороз. Предупреждают, что отметки термометров опустятся до -2°С, а днем температура воздуха составит +3°С.

В самой столице будет несколько теплее ночью, но прохладнее днем.

"В Киеве ночью и днем около 0°", — говорится в сообщении.

Фото: скриншот с сайта Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о двигающемся на Украину циклоне, который принесет с собой осадки. Она призвала автомобилистов быть внимательными, ведь видимость из-за облачности и осадков будет оставаться низкой.

Также мы писали, что в Харькове 11 декабря синоптики прогнозируют слабый туман и гололед.