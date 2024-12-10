Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Вітряно та з опадами — синоптики попередили киян про небезпеку arrow

Вітряно та з опадами — синоптики попередили киян про небезпеку

10 грудня 2024 16:37
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Києві 11 грудня - повний прогноз погоди на завтра
Жінка йде вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода у Києві завтра, 11 грудня, очікується з мокрим снігом та ожеледдю. Вдень синоптики обіцяють до +3 °С. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Читайте також:

Погода у Києві 11 грудня

Синоптики прогнозують, що у столиці України завтра буде хмарно. З опадів очікується сніг з дощем, а також попереджають про ожеледицю на дорогах. Киян закликають бути обережними на дорогах. 

За даними Укргідрометцентру, у Києві та області буде вітряно. Дутиме з північно-східного напрямку з переходом на північно-західний. Подекуди швидкість вітру становитиме 7-12 м/с. 

Згідно з прогнозом, вночі в Київській області буде мороз. Попереджають, що позначки термометрів опустяться до -2 °С, а вдень температура повітря становитиме до +3 °С. 

У самій столиці буде дещо тепліше вночі, проте прохолодніше вдень. 

"У Києві вночі та вдень близько 0 °С", — йдеться у повідомленні.

Погода у Києві завтра - прогноз на 11 грудня
Фото: скриншот з сайту Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про циклон, який суне на Україну та принесе з собою опади. Вона закликала автомобілістів бути уважними, адже видимість через густу хмарність та опади залишатиметься низькою. 

Також ми писали, що в Харкові 11 грудня синоптики прогнозують слабкий туман та ожеледь. 

погода Київ синоптик прогноз погоди ожеледиця

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:55 Податок на землю — кому не потрібно платити у 2025 році

17:52 Туск назвав строки, коли Україна та РФ можуть провести переговори

17:45 Активіст розповів про роль "тітушок" у мітингах в Грузії

17:37 Битва століття — одеський депутат боровся за тендер сам із собою

17:36 Фінансові аналітики погіршили прогнози — що буде з доларом

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:35 Дощі та сніг накриють Україну — в Укргідрометцентрі дали прогноз

17:33 Чи можлива мобілізація засуджених за тяжкі злочини

17:32 На дорогах бережіться — прогноз погоди у Львові завтра

17:13 Звільнитися під час війни — чи треба відпрацьовувати два тижні

17:08 На Київщині відновили міст, який зруйнували росіяни — фото

17:55 Податок на землю — кому не потрібно платити у 2025 році

17:52 Туск назвав строки, коли Україна та РФ можуть провести переговори

17:45 Активіст розповів про роль "тітушок" у мітингах в Грузії

17:37 Битва століття — одеський депутат боровся за тендер сам із собою

17:36 Фінансові аналітики погіршили прогнози — що буде з доларом

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

17:35 Дощі та сніг накриють Україну — в Укргідрометцентрі дали прогноз

17:33 Чи можлива мобілізація засуджених за тяжкі злочини

17:32 На дорогах бережіться — прогноз погоди у Львові завтра

17:13 Звільнитися під час війни — чи треба відпрацьовувати два тижні

17:08 На Київщині відновили міст, який зруйнували росіяни — фото

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

Text

17:05 В Україні зафіксували понад 150 тис. злочинів РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко розповів, скільки судів знищено через війну в Україні

Text

13:09 Розкрито деталі розмови Зеленського з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:46 Росіяни зазнали значних втрат на Харківщині — у ЗСУ назвали цифри

Text

08:53 Військовий ЗСУ вказав на проблеми в роботі українських ВПК

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

08:00 Протести у Грузії та пенсійна реформа в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:35 Антикорупційну боротьбу монополізували — депутат Бурміч

Text

00:25 Безпека обласних центрів — снайпер про ситуацію на фронті

9 грудня 2024
Text

22:16 Синоптик повідомила, в які регіони завітає потепління

Text

18:34 Масштабний мітинг у Тбілісі — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника