Прогноз погоди в Києві 11 грудня - повний прогноз погоди на завтра

Жінка йде вулицею взимку. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві завтра, 11 грудня, очікується з мокрим снігом та ожеледдю. Вдень синоптики обіцяють до +3 °С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві 11 грудня

Синоптики прогнозують, що у столиці України завтра буде хмарно. З опадів очікується сніг з дощем, а також попереджають про ожеледицю на дорогах. Киян закликають бути обережними на дорогах.

За даними Укргідрометцентру, у Києві та області буде вітряно. Дутиме з північно-східного напрямку з переходом на північно-західний. Подекуди швидкість вітру становитиме 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом, вночі в Київській області буде мороз. Попереджають, що позначки термометрів опустяться до -2 °С, а вдень температура повітря становитиме до +3 °С.

У самій столиці буде дещо тепліше вночі, проте прохолодніше вдень.

"У Києві вночі та вдень близько 0 °С", — йдеться у повідомленні.

Фото: скриншот з сайту Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про циклон, який суне на Україну та принесе з собою опади. Вона закликала автомобілістів бути уважними, адже видимість через густу хмарність та опади залишатиметься низькою.

Також ми писали, що в Харкові 11 грудня синоптики прогнозують слабкий туман та ожеледь.