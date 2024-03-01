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Вывели со счетов почти 500 тыс. гривен — в Киеве объявили подозрение экс-чиновникам банка

1 марта 2024 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вывели со счетов почти 500 тыс. гривен — в Киеве объявили подозрение экс-чиновникам банка
Банк "Аркада". Фото: prozorro.sale
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывшие чиновники банка "Аркада" вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков. Столичная полиция сообщила им о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 1 марта.

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В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что председатель правления банка "Аркада" и его заместитель организовали схему по завладению средств вкладчиков Фонда гарантирования вкладов.

В течение 2014-2020 годов они вместе с соучастниками преступления под видом покупки ценных бумаг вывели со счетов вкладчиков 480 млн гривен.

Правоохранители объявили злоумышленникам подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.

Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения Полиции Киева

Напомним, Ощадбанк попал в скандал, связанный с огромной комиссией, которую клиентам приходится платить при оплате коммунальных услуг в отделении.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на непоступление пенсий на карты. По рекомендации Пенсионного фонда собираются подавать в суд.

Киев
полиция
банкрот
банки

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