Вывели со счетов почти 500 тыс. гривен — в Киеве объявили подозрение экс-чиновникам банка
Бывшие чиновники банка "Аркада" вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков. Столичная полиция сообщила им о подозрении.
Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 1 марта.
Вывели деньги вкладчиков банка
В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что председатель правления банка "Аркада" и его заместитель организовали схему по завладению средств вкладчиков Фонда гарантирования вкладов.
В течение 2014-2020 годов они вместе с соучастниками преступления под видом покупки ценных бумаг вывели со счетов вкладчиков 480 млн гривен.
Правоохранители объявили злоумышленникам подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.
Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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