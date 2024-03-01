Вывели со счетов почти 500 тыс. гривен — в Киеве объявили подозрение экс-чиновникам банка

Банк "Аркада". Фото: prozorro.sale

Бывшие чиновники банка "Аркада" вывели почти полмиллиарда гривен со счетов вкладчиков. Столичная полиция сообщила им о подозрении.

Об этом пишет пресс-служба Полиции Киева в Telegram в пятницу, 1 марта.

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Вывели деньги вкладчиков банка

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что председатель правления банка "Аркада" и его заместитель организовали схему по завладению средств вкладчиков Фонда гарантирования вкладов.

В течение 2014-2020 годов они вместе с соучастниками преступления под видом покупки ценных бумаг вывели со счетов вкладчиков 480 млн гривен.

Правоохранители объявили злоумышленникам подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах.



Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения Полиции Киева

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