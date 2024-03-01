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Вивели з рахунків майже 500 тис. гривень — у Києві оголосили підозру експосадовцям банку

1 березня 2024 16:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вивели з рахунків майже 500 тис. гривень — у Києві оголосили підозру експосадовцям банку
Банк "Аркада". Фото: prozorro.sale
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишні посадовці банку "Аркада" вивели майже пів мільярда гривень з рахунків вкладників. Столична поліція повідомила їм про підозру.

Про це пише пресслужба Поліції Києва у Telegram в п'ятницю, 1 березня.

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Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що голова правління банку "Аркада" та його заступниця організували схему з заволодіння коштів вкладників Фонду гарантування вкладів.

Протягом 2014-2020 років вони разом зі співучасниками злочину під виглядом купівлі цінних паперів вивели з рахунків вкладників 480 млн гривень.  
 
Правоохоронці оголосили зловмисникам підозру в розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.
 
Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, Ощадбанк потрапив у скандал, пов'язаний з величезною комісією, яку клієнтам доводиться платити при оплаті комунальних послуг у відділенні. 

Також ми писали, що клієнти Приватбанку скаржаться на ненадходження пенсій на картки. За рекомендацією Пенсійного фонду — збираються подавати до суду.

Київ
поліція
банкрут
банки

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