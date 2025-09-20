Дмитрий Кулеба раскритиковал выезд юношей за границу

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Выезд ребят 18-22 лет за границу будет иметь далеко идущие плохие последствия для Украины. В частности это негативно отразится на демографической ситуации.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на фестивале Кураж в Киеве в субботу, 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Угроза демографического кризиса

Кулеба отметил, что сейчас Украина находится в отрицательной динамике по демографической ситуации, и до войны ситуация была худшей в Европе.

По словам главы МИД, если ребята 18-22 лет уедут из государств, то вероятно, придется открывать страну для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама.

"У нас останется очень много стареньких людей, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. У меня нет конкретной цифры. Но я знаю точно, что мы должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее отстраивать", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему разрешил выезжать за границу мужчинам 18-22 лет. Одной из причин является то, что Украина сталкивается с резким падением числа старшеклассников и абитуриентов.

Киевляне также раскритиковали решение о выезде юношей на границу. Они тоже считают, что если молодое поколение уедет, то это повлечет демографический кризис.