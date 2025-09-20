Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Выезд мужчин 18-22 лет — Кулеба объяснил, почему это плохая идея

Выезд мужчин 18-22 лет — Кулеба объяснил, почему это плохая идея

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 19:23
Дмитрий Кулеба раскритиковал выезд юношей за границу
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Выезд ребят 18-22 лет за границу будет иметь далеко идущие плохие последствия для Украины. В частности это негативно отразится на демографической ситуации.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на фестивале Кураж в Киеве в субботу, 20 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Угроза демографического кризиса

Кулеба отметил, что сейчас Украина находится в отрицательной динамике по демографической ситуации, и до войны ситуация была худшей в Европе.

По словам главы МИД, если ребята 18-22 лет уедут из государств, то вероятно, придется открывать страну для мигрантов из Бангладеша, Непала, Индии, Филиппин, Вьетнама.

"У нас останется очень много стареньких людей, скажем так, непродуктивных. Повышать пенсионный возраст будет чрезвычайно трудно, потому что молодые люди ходят на протесты, а бабушки и дедушки ходят на выборы. Поэтому они выберут политиков, которые не будут повышать пенсионный возраст. У меня нет конкретной цифры. Но я знаю точно, что мы должны рассчитывать только на тех, кому эта страна нужна, и кто остается готов ее отстраивать", — заявил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему разрешил выезжать за границу мужчинам 18-22 лет. Одной из причин является то, что Украина сталкивается с резким падением числа старшеклассников и абитуриентов.

Киевляне также раскритиковали решение о выезде юношей на границу. Они тоже считают, что если молодое поколение уедет, то это повлечет демографический кризис.

Дмитрий Кулеба Киев МИД выезд за границу демография
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации