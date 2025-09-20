Відео
Виїзд хлопців 18-22 років — Кулеба пояснив, чому це погана ідея

Виїзд хлопців 18-22 років — Кулеба пояснив, чому це погана ідея

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 19:23
Дмитро Кулеба розкритикував виїзд юнаків за кордон
Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Виїзд хлопців 18-22 років за кордон матиме далекосяжні погані наслідки для України. Зокрема це негативно відобразиться на демографічній ситуації.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на фестивалі Кураж у Києві у суботу, 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Загроза демографічної кризи

Кулеба зазначив, що зараз Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни ситуація була найгіршою в Європі.

За словами очільника МЗС, якщо хлопці 18-22 років виїдуть з держав, то ймовірно, доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.

"У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати", — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому дозволив виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років. Однією із причин є те, що Україна стикається з різким падінням числа старшокласників та абітурієнтів.

Кияни також розкритикували рішення про виїзд юнаків на кордон. Вони теж вважають, що якщо молоде покоління виїде, то це спричинить демографічну кризу.

Дмитро Кулеба Київ МЗС виїзд за кордон демографія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
