Дмитро Кулеба розкритикував виїзд юнаків за кордон

Виїзд хлопців 18-22 років за кордон матиме далекосяжні погані наслідки для України. Зокрема це негативно відобразиться на демографічній ситуації.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба на фестивалі Кураж у Києві у суботу, 20 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Загроза демографічної кризи

Кулеба зазначив, що зараз Україна перебуває в негативній динаміці щодо демографічної ситуації, та й до війни ситуація була найгіршою в Європі.

За словами очільника МЗС, якщо хлопці 18-22 років виїдуть з держав, то ймовірно, доведеться відкривати країну для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.

"У нас залишиться дуже багато стареньких людей, скажімо так, непродуктивних. Підвищувати пенсійний вік буде надзвичайно важко, тому що молоді люди ходять на протести, а бабусі і дідусі ходять на вибори. Тому вони оберуть політиків, які не будуть підвищувати пенсійний вік. У мене немає конкретної цифри. Але я знаю точно, що ми повинні розраховувати тільки на тих, кому ця країна потрібна, і хто залишається готовий її відбудовувати", — заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому дозволив виїжджати за кордон чоловікам 18-22 років. Однією із причин є те, що Україна стикається з різким падінням числа старшокласників та абітурієнтів.

Кияни також розкритикували рішення про виїзд юнаків на кордон. Вони теж вважають, що якщо молоде покоління виїде, то це спричинить демографічну кризу.