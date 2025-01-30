В Киеве судили экс-работника банка, который украл 400 тысяч долларов

Подсчет денег. Фото: Pexels

Соломянский районный суд Киева вынес приговор по делу о присвоении средств банка. Оказалось, что бывший кассир АО "Райффайзен Банк" похитил 400 тысяч долларов США.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Согласно материалам дела, обвиняемый, имея доступ к денежным средствам в хранилище банка, вынес вакуумные упаковки с валютой, спрятал их в рюкзаке и покинул помещение. Следствие установило, что мужчина работал в банке с июля 2022 года и нес полную материальную ответственность за сохранность наличности.

11 июня 2024 года он похитил средства, скрыв пакеты с наличными под столом, а впоследствии — в рюкзаке. После этого покинул банк и потратил похищенные средства на закупку криптовалюты.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, но суд не увидел в его словах искреннего раскаяния. Судья критически оценил его позицию, поскольку мужчина не совершил никаких реальных действий для возврата средств.

В суде мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и назначил ему 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и запретом занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на два года. Также суд обязал осужденного компенсировать банку 16 169 840 гривен.

Напомним, в Волынской области судили мужчин, которые устроили незаконную схему переправки за границу военнообязанных.

А в Николаевской области судили военнослужащего, которого поймали на браконьерстве.