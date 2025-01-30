У Києві судили експрацівника банку, який вкрав 400 тисяч доларів

Підрахунок грошей. Фото: Pexels

Солом’янський районний суд Києва ухвалив вирок у справі про привласнення коштів банку. Виявилось, що колишній касир АТ "Райффайзен Банк" викрав 400 тисяч доларів США.

Про це йдеться у вироку суду, яке опублікували на Опендатабот.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, маючи доступ до грошових коштів у сховищі банку, виніс вакуумні упаковки з валютою, приховав їх у рюкзаку та покинув приміщення. Слідство встановило, що чоловік працював у банку з липня 2022 року і ніс повну матеріальну відповідальність за збереження готівки.

11 червня 2024 року він викрав кошти, приховавши пакунки з готівкою під столом, а згодом — у рюкзаку. Після цього залишив банк і витратив викрадені кошти на закупівлю криптовалюти.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину, але суд не побачив у його словах щирого каяття. Суддя критично оцінив його позицію, оскільки чоловік не здійснив жодних реальних дій для повернення коштів.

У суді чоловіка визнали винним у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) і призначив йому 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю, строком на два роки. Також суд зобов’язав засудженого компенсувати банку 16 169 840 гривень.

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