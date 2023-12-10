Власти Киева потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в один из городов

Город Вишневое в Киевской области. Фото: travels.in.ua

В Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".

Об этом говорится на сайте госзакупок Prozzoro.

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Что известно о многомиллионных ремонтах дорог в Киевской области

В городе Вишневое в Киевской области планируют отремонтировать дорогу. Единственным участником соответствующего тендера стала компания "Орион".

Примечательно, что ранее она уже фигурировала в журналистских расследованиях. В частности, "Киевавтодор" заказывал у "Ориона" многомиллионные ремонты дорог.

Столичные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт участка в город Вишневое. Фото: скриншот

Скандальные закупки — что известно

Напомним, на реконструкцию стадиона в Одесской области — 6 млн грн, еще 17 млн грн — на капремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства одесской мэрии, новый легковой автомобиль для СБУ за 5 млн грн. Громкая дискуссия после обнародования тендеров на сайте госзакупок Prozzoro продолжает набирать обороты.

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