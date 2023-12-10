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Власти Киева потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в один из городов

10 декабря 2023 23:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Власти Киева потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в один из городов
Город Вишневое в Киевской области. Фото: travels.in.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".

Об этом говорится на сайте госзакупок Prozzoro.

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Что известно о многомиллионных ремонтах дорог в Киевской области

В городе Вишневое в Киевской области планируют отремонтировать дорогу. Единственным участником соответствующего тендера стала компания "Орион".

Примечательно, что ранее она уже фигурировала в журналистских расследованиях. В частности, "Киевавтодор" заказывал у "Ориона" многомиллионные ремонты дорог.

Столичные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт участка в город Вишневое. Фото: скриншот

Скандальные закупки — что известно

Напомним, на реконструкцию стадиона в Одесской области — 6 млн грн, еще 17 млн грн — на капремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства одесской мэрии, новый легковой автомобиль для СБУ за 5 млн грн. Громкая дискуссия после обнародования тендеров на сайте госзакупок Prozzoro продолжает набирать обороты.

В качестве одесситов и гостей города относятся к распределению госсредств и влияют ли коррупционные скандалы на материальную поддержку ВСУ, узнавали журналисты Новини.LIVE.

В канун управления капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию дома Русова. За противоаварийные работы и восстановление фасадов готовы заплатить более 8 миллионов гривен.

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