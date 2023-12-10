Власти Киева потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в один из городов
В Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое. Победителем тендера стала компания "Орион".
Об этом говорится на сайте госзакупок Prozzoro.
Что известно о многомиллионных ремонтах дорог в Киевской области
В городе Вишневое в Киевской области планируют отремонтировать дорогу. Единственным участником соответствующего тендера стала компания "Орион".
Примечательно, что ранее она уже фигурировала в журналистских расследованиях. В частности, "Киевавтодор" заказывал у "Ориона" многомиллионные ремонты дорог.
Скандальные закупки — что известно
Напомним, на реконструкцию стадиона в Одесской области — 6 млн грн, еще 17 млн грн — на капремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства одесской мэрии, новый легковой автомобиль для СБУ за 5 млн грн. Громкая дискуссия после обнародования тендеров на сайте госзакупок Prozzoro продолжает набирать обороты.
В качестве одесситов и гостей города относятся к распределению госсредств и влияют ли коррупционные скандалы на материальную поддержку ВСУ, узнавали журналисты Новини.LIVE.
В канун управления капитального строительства Одесского городского совета объявило тендер на реставрацию дома Русова. За противоаварийные работы и восстановление фасадов готовы заплатить более 8 миллионов гривен.
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