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Влада Києва витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до одного з міст

10 грудня 2023 23:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Влада Києва витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до одного з міст
Місто Вишневе Київської області. Фото: travels.in.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе. Переможцем тендеру стала компанія "Оріон".

Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozzoro.

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Що відомо про багатомільйонні ремонти доріг на Київщині

У місті Вишневе на Київщині планують відремонтувати дорогу. Єдиним учасником відповідного тендеру стала компанія "Оріон".

Прикметно, що вона раніше уже фігурувала в журналістських розслідуваннях. Зокрема, "Київавтодор" замовляв в "Оріона" багатомільйонні ремонти доріг.

Столична влада витратить понад мільярд гривень на ремонт ділянки до міста Вишневе. Фото: скриншот

Скандальні закупівлі — що відомо

Нагадаємо, на реконструкцію стадіону на Одещині — 6 млн грн, ще 17 млн грн — на капремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства одеської мерії, нове легкове авто для СБУ за 5 млн грн. Гучна дискусія після оприлюднення тендерів на сайті держзакупівель Prozzoro продовжує набирати обертів.

Як одесити та гості міста ставляться до розподілу держкоштів і чи впливають корупційні скандали на матеріальну підтримку ЗСУ, дізнавались журналісти Новини.LIVE.

Напередодні управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на реставрацію будинку Русова. За протиаварійні роботи та відновлення  фасадів, готові заплатити понад 8 мільйонів гривень.

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