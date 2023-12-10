Влада Києва витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до одного з міст

Місто Вишневе Київської області. Фото: travels.in.ua

У Києві місцева влада витратить понад мільярд гривень на ремонт дороги до міста Вишневе. Переможцем тендеру стала компанія "Оріон".

Про це йдеться на сайті держзакупівель Prozzoro.

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Що відомо про багатомільйонні ремонти доріг на Київщині

У місті Вишневе на Київщині планують відремонтувати дорогу. Єдиним учасником відповідного тендеру стала компанія "Оріон".

Прикметно, що вона раніше уже фігурувала в журналістських розслідуваннях. Зокрема, "Київавтодор" замовляв в "Оріона" багатомільйонні ремонти доріг.

Столична влада витратить понад мільярд гривень на ремонт ділянки до міста Вишневе. Фото: скриншот

Скандальні закупівлі — що відомо

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