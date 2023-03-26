Власти Киевщины предупредили о взрывах: в каком районе будет громко

Саперы продолжат уничтожать взрывоопасные предметы в Киевской области

В Вышгородском районе Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы. В связи с этим будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Что известно

"В Киевской области может быть громко. В Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов.

Напомним, как сообщалось ранее, в воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля подорвался на российской мине. Это уже четвертый подобный случай в течение суток .

Также сообщалось, что 25 марта, в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине. В результате инцидента водитель погиб.