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Власти Киевщины предупредили о взрывах: в каком районе будет громко

26 марта 2023 23:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Саперы продолжат уничтожать взрывоопасные предметы в Киевской области
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В Вышгородском районе Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы. В связи с этим будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

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Что известно

"В Киевской области может быть громко. В Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов.

Напомним, как сообщалось ранее, в воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля подорвался на российской мине. Это уже четвертый подобный случай в течение суток .

Также сообщалось, что 25 марта, в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине. В результате инцидента водитель погиб.

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