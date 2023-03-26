Власти Киевщины предупредили о взрывах: в каком районе будет громко
В Вышгородском районе Киевской области уничтожают взрывоопасные предметы. В связи с этим будут раздаваться взрывы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.
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Что известно
"В Киевской области может быть громко. В Вышгородском районе уничтожают взрывоопасные предметы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этой связи жители некоторых общин могут слышать звуки взрывов.
Напомним, как сообщалось ранее, в воскресенье, 26 марта, в Херсонской области местный житель при осмотре поля подорвался на российской мине. Это уже четвертый подобный случай в течение суток .
Также сообщалось, что 25 марта, в Харьковской области автомобиль подорвался на вражеской мине. В результате инцидента водитель погиб.