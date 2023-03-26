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Влада Київщини попередила про вибухи: у якому районі буде гучно

26 березня 2023 23:31
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Сапери продовжать знищувати вибухонебезпечні предмети на Київщині
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Вишгородському районі Київської області знищують вибухонебезпечні предмети. У зв’язку з цим  лунатимуть вибухи.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації

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Що відомо

"На Київщині може бути гучно. У Вишгородському районі знищують вибухонебезпечні предмети", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з цим жителі деяких громад можуть чути звуки вибухів.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у неділю, 26 березня, у Херсонській області місцевий житель під час огляду поля підірвався на російській міні. Це вже четвертий подібний випадок протягом доби

Також повідомлялося, що 25 березня, на Харківщині автомобіль підірвався на ворожій міні. Внаслідок інциденту водій загинув.

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