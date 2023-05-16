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Власти Киевской области предупредили о взрывах в регионе

16 мая 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Власти Киевской области предупредили о взрывах в регионе
Взрыв на карьере. Фото: Киевская областная военная администрация
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На территории Киевской области будут раздаваться звуки взрывов. В Бучанском районе будут уничтожаться российские боеприпасы и мины, а в Рокитнянской громаде будет взрываться на гранитном карьере.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации .

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Военная администрация Киевской области предупредила жителей региона о том, что сегодня, 16 мая, они могут услышать звуки взрывов.

Саперные подразделения на территории Киевщины будут заниматься ликвидацией взрывоопасных предметов, оставшихся на территории региона после оккупации прошлого года и последующих обстрелов.

Саперы будут работать на территории Бучанского района Киевской области. Поэтому звуки ликвидации российских боеприпасов, скорее всего, будут доноситься до пригородов Киева и северных районов столицы.

"Сохраняйте спокойствие — работы плановые", — обратилась к жителям Киевской области областная военная администрация.

Работы на карьере

Кроме того, взрывы будут происходить в Рокитнянской громаде Киевской области.

Там на Ольшаницком месторождении гранитов будут проводиться определенные технологические работы.

Потому жители соседних населенных пунктов могут услышать громкие звуки.

Напомним, ночью жители Киева слышали совсем другие взрывы — столица пережила восьмую воздушную атаку с начала мая.

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