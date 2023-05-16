Влада Київщини попередила про вибухи у регіоні

Вибух на кар’єрі. Фото: Київська обласна військов адміністрація

На території Київської області лунатимуть звуки вибухів. У Бучанському районі знищуватимуть російські боєприпаси та міни, а у Рокитнянській громаді вибухатиме на гранітному кар’єрі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

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Вибухи на півночі Києва

Військова адміністрації Київської області попередила мешканців регіону про те, що сьогодні, 16 травня, вони можуть почути звуки вибухів.

Саперні підрозділи на території Київщини займатимуться ліквідацією вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території регіону після минулорічної окупації та подальших обстрілів.

Сапери працюватимуть на території Бучанського району Київщини. Тож звуки ліквідації російських боєприпасів, найімовірніше, долинатимуть до передмість Києва та північних районів столиці.

"Зберігайте спокій — роботи планові", — звернулася до мешканців Київської області обласна військова адміністрація.

Роботи на кар’єрі

Крім того, вибухи будуть відбуватися у Рокитнянській громаді Київської області.

Там, на Ольшаницькому родовищі гранітів, проводитимуться певні технологічні роботи.

Тому мешканці сусідніх населених пунктів можуть почути гучні звуки.

Нагадаємо, уночі жителі Києва чули зовсім інші вибухи — столиця пережила восьму повітряну атаку з початку травня.