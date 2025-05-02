В Киеве увеличили сумму выплат за частично или полностью разрушенное жилье

Разрушенное жилье в результате атаки российских оккупантов. Иллюстративное фото: УНИАН

В столице увеличили выплаты владельцам поврежденного жилья в результате атак российских оккупантов. Однако, чтобы получить эти деньги надо пройти немалый бюрократический путь.

Об этом в эфире "Київського часу" проинформировал и.о. председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев.

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По последней информации сумма выплат увеличилась до 350 тысяч гривен за полностью разрушенное жилье. Однако и эти деньги трудно получить: в каждую квартиру должна прийти комиссия, составить соответствующий акт, затем заседает городская комиссия, которая принимает соответствующее решение.

"По каждой квартире комиссия работает отдельно. На одну квартиру может уйти и час, и полтора. Работает всего пару комиссий из представителей райгосадминистрации. То есть они оставляют свою основную работу и идут работать в этой комиссии", — отметил Поповцев.

Он отметил, что это происходит из-за ограниченного количества персонала, ведь сейчас нет возможности увеличить численность комиссий. Однако главной проблемой остается отсутствие жилья, куда киевская власть может сразу переселять людей.

Как сообщалось, выплаты по программе "еВідновлення" стали значительной поддержкой для украинцев. Однако, опыт показывает, что не всем заявителям удается получить ожидаемую полную сумму компенсации.

Также сообщалось, что с момента старта в 2023 году программа "еВідновлення" предоставила компенсации уже 100 тысячам украинцев. Но в 2025 году выделенное финансирование оказалось недостаточным.