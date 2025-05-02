У Києві збільшили суму виплат за частково чи повністю зруйноване житло

Зруйноване житло в результаті атаки російських окупантів. Ілюстративне фото: УНІАН

У столиці збільшили виплати власникам пошкодженого житла в результаті атак російських окупантів. Проте, щоб отримати ці гроші треба пройти чималий бюрократичний шлях.

Про це в етері "Київського часу" проінформував в.о. голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

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За останньою інформацією сума виплат збільшилась до 350 тисяч гривень за повністю зруйноване житло. Проте і ці гроші важко отримати: в кожну квартиру має прийти комісія, скласти відповідний акт, потім засідає міська комісія, яка приймає відповідне рішення.

"По кожній квартирі комісія працює окремо. На одну квартиру може піти й година, і півтори. Працює всього пару комісій з представників райдержадміністрації. Тобто вони залишають свою основну роботу і йдуть працювати в цій комісії", — зазначив Поповцев.

Він зазначив, що це відбувається через обмежену кількість персоналу, адже зараз немає змоги збільшити численність комісій. Проте головною проблемою залишається відсутність житла, куди київська влада може відразу переселяти людей.

Як повідомлялось, виплати за програмою "єВідновлення" стали значною підтримкою для українців. Однак, досвід показує, що не всім заявникам вдається отримати очікувану повну суму компенсації.

Також повідомлялось, що від моменту старту у 2023 році програма "єВідновлення" надала компенсації вже 100 тисячам українців. Але у 2025 році виділене фінансування виявилося недостатнім.