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Попадания по жилым домам в Киеве — что известно о последствиях разрушений

22 декабря 2023 00:50
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Попадания по жилым домам в Киеве — что известно о последствиях разрушений
Атака беспилотников на столицу 22 декабря.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне ночью 21 декабря нанесли мощную атаку по столице. По состоянию на зарах в Соломенском районе ликвидировано возгорание многоэтажного жилого дома. Предварительно, есть разрушение между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратился 1 человек.

Об этом сообщили в КМВА.

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Кроме того, обломки упали на многоэтажку и в Голосеевском районе. Потерпевших нет.

В Дарницком районе – падение обломков в частный жилой дом. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Дарницком районе, где упали обломки БпЛА, горит недостроенный частный дом.

"Работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока нет" , — говорится в сообщении.

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